Verhindert Wolff ein Formel-1-Comeback von Horner?

Ein gefährlicher Konkurrent

Derzeit gehören diese Anteile noch Otro Capital, Renault müsste einem Kauf aber zuerst zustimmen. Dies könnte durchaus passieren – allerdings droht Horner nun offenbar Gefahr von anderer Seite. Denn wie „The Telegraph“ berichtet, sollen sich Toto Wolff und Mercedes dazu entschieden haben, ebenfalls Interesse am Erwerb der Beteiligung in Höhe von 24 Prozent zu bekunden.