Verhindert Wolff ein Formel-1-Comeback von Horner?

Versucht Mercedes-Teamchef Toto Wolff ein geplantes Formel-1-Comeback seines alten Erzfeindes Christian Horner zu verhindern? Ein Bericht von „The Telegraph“ legt das nun zumindest nahe. Dabei geht es vor allem um Beteiligungen am Alpine-Rennstall.
Seit seiner Entlassung bei Red Bull plant Horner eine Rückkehr in die Formel 1. Nachdem ein Comeback als Teamchef bisher nicht gelungen ist, könnte es aber auf anderem Wege gelingen. Als Teil eines Konsortiums möchte Horner demnach eine Beteiligung am Alpine-Rennstall erwerben.
Ein gefährlicher Konkurrent
Derzeit gehören diese Anteile noch Otro Capital, Renault müsste einem Kauf aber zuerst zustimmen. Dies könnte durchaus passieren – allerdings droht Horner nun offenbar Gefahr von anderer Seite. Denn wie „The Telegraph“ berichtet, sollen sich Toto Wolff und Mercedes dazu entschieden haben, ebenfalls Interesse am Erwerb der Beteiligung in Höhe von 24 Prozent zu bekunden.
Ein für Horner durchaus gefährlicher Konkurrent. Immerhin hat Mercedes schon zugesagt, Alpine bis 2030 mit Motoren und Getrieben zu beliefern. Durch den Kauf der Beteiligung könnte die Partnerschaft weiter vertieft werden.
