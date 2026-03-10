Donau Zentrum warnt Kunden nach Hackerangriff

Warnung vor Phishing-Versuchen

Auf noch sensiblere Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartennummern sowie dazugehörige Passwörter wurde nicht zugegriffen, jedoch könnte es zu Phishing-Versuchen oder einer unbefugten Nutzung der Daten kommen. Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, bei allen unaufgeforderten Anrufen, E-Mails und Textnachrichten Vorsicht walten zu lassen, insbesondere wenn zur Angabe von Zahlungsinformationen oder Passwörtern aufgefordert wird, denn: „Wir werden Sie niemals per E-Mail, Telefon oder Textnachricht nach Ihrer Kartennummer oder Ihrem Passwort fragen“.