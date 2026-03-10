Vorteilswelt
Nur Vorletzter

WAC-Horrorbilanz gegen Teams im Unteren Playoff!

Kärnten
10.03.2026 09:57
WAC-Trainer Ismail Atalan hat seit seiner Ankunft beim WAC einen Punkteschnitt von 0,56. . .
WAC-Trainer Ismail Atalan hat seit seiner Ankunft beim WAC einen Punkteschnitt von 0,56. . .(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

In der fiktiven Tabelle der „Flop 6“ unter sich hat der WAC wenig zu melden – Siege gegen die Qualigruppen-Klubs gab‘s nur unter Ex-Trainer Didi Kühbauer! Kapitän Dominik Baumgartner kennt das Rezept fürs Untere Playoff. Und ein Abwehr-Ass wurde erstmals Papa.

Die bittere Realität für den WAC heißt ab Samstag Unteres Play-off. Los geht’s beim GAK, danach kommt Altach, am Ostersamstag muss man zur WSG Tirol – und der Blick auf die fiktive Tabelle der „Flop 6“ unter sich (siehe Statistik-Kasten) macht aus Wolfsberger Sicht wahrlich Angst. . .

Die fiktive Tabelle der „Flop 6“ unter sich.
Die fiktive Tabelle der „Flop 6“ unter sich.(Bild: Krone Kreativ)
  • Denn die Lavanttaler sind da nur dank der direkten Bilanz gegen Blau-Weiß Linz nicht Letzter – gegen die Oberösterreicher siegte man daheim 3:0, verlor auswärts mit 1:2.
Die echte Tabelle der Qualifikations-Gruppe. Jene Teams mit * werden bei Punktegleichheit ...
Die echte Tabelle der Qualifikations-Gruppe. Jene Teams mit * werden bei Punktegleichheit vorgereiht.(Bild: Krone Kreativ)
  • Schaurig aus Kärntner Sicht: Nur das Schlusslicht aus Linz hat mehr Niederlagen als der WAC!
  • Zudem fuhren die Wolfsberger die wenigsten Siege aller Qualigruppen-Klubs ein – lediglich zwei an der Zahl! Es waren dies das 3:0 gegen Blau-Weiß Linz sowie der 3:1-Auswärtserfolg beim GAK. Und beide Triumphe wurden damals noch unter Ex-Trainer Didi Kühbauer gefeiert.
  • Besorgniserregend ebenso: Gegen zwei Klubs sind die „Wölfe“ in der laufenden Saison überhaupt noch punktelos! Das sind Altach (0:2 und 1:3) sowie Ried (1:2 und 0:1). Gegen die WSG Tirol hingegen (1:1 und 0:0) ist man noch ohne Sieg.
  • Weiterer Fakt am Rande: WAC hat die drittmeisten Gegentore erhalten und die drittwenigsten geschossen.

Das Ziel „unten“ hat Cheftrainer Ismail Atalan bereits ausgegeben: „Wir wollen Platz eins holen und dann nach Europa!“

„Andere Mentalität“
Wie man das schaffen kann? „Es wird eine komplett andere Mentalität gefragt sein – denn hier warten Gegner, die nun weniger Fußball spielen“, so Atalan.

Neues Ziel ausgegeben
Neues Ziel ausgegeben
„Dumm!“ WAC steuert auf negativen Klubrekord zu
08.03.2026

„Mannschaften stehen tief“
Sein Kapitän Dominik Baumgartner schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Mannschaften werden tief stehen und wir werden mehr Ballbesitz haben – darauf müssen wir uns einstellen.“

Sein Abwehrkollege Nico Wimmer unterstreicht: „Wir müssen jetzt zuerst einmal schauen, dass wir da so schnell wie möglich von hinten wegkommen – erst dann können wir über alles weitere reden!“

Ex-Trainer verärgert
Krone Plus Logo
Ex-Trainer verärgert
Peter Pacult zu WAC-Krise: „Fühle mich verarscht!“
22.02.2026

Wimmers kleine Sophia ist wohlauf
Privat strahlte der 30-Jährige gestern jedenfalls über beide Ohren: Sein Herzblatt Pia brachte in Wolfsberg die kleine Sophia gesund und munter zur Welt, machte Nico somit erstmals zum Papa.

Kärnten
10.03.2026 09:57
