WAC-Horrorbilanz gegen Teams im Unteren Playoff!

In der fiktiven Tabelle der „Flop 6“ unter sich hat der WAC wenig zu melden – Siege gegen die Qualigruppen-Klubs gab‘s nur unter Ex-Trainer Didi Kühbauer! Kapitän Dominik Baumgartner kennt das Rezept fürs Untere Playoff. Und ein Abwehr-Ass wurde erstmals Papa.
Die bittere Realität für den WAC heißt ab Samstag Unteres Play-off. Los geht’s beim GAK, danach kommt Altach, am Ostersamstag muss man zur WSG Tirol – und der Blick auf die fiktive Tabelle der „Flop 6“ unter sich (siehe Statistik-Kasten) macht aus Wolfsberger Sicht wahrlich Angst. . .
Das Ziel „unten“ hat Cheftrainer Ismail Atalan bereits ausgegeben: „Wir wollen Platz eins holen und dann nach Europa!“
„Andere Mentalität“
Wie man das schaffen kann? „Es wird eine komplett andere Mentalität gefragt sein – denn hier warten Gegner, die nun weniger Fußball spielen“, so Atalan.
„Mannschaften stehen tief“
Sein Kapitän Dominik Baumgartner schlägt in dieselbe Kerbe: „Die Mannschaften werden tief stehen und wir werden mehr Ballbesitz haben – darauf müssen wir uns einstellen.“
Sein Abwehrkollege Nico Wimmer unterstreicht: „Wir müssen jetzt zuerst einmal schauen, dass wir da so schnell wie möglich von hinten wegkommen – erst dann können wir über alles weitere reden!“
Wimmers kleine Sophia ist wohlauf
Privat strahlte der 30-Jährige gestern jedenfalls über beide Ohren: Sein Herzblatt Pia brachte in Wolfsberg die kleine Sophia gesund und munter zur Welt, machte Nico somit erstmals zum Papa.
