Ölpreis gibt nach, Spritpreise bleiben aber hoch

Flüssiggas aus Katar fällt weg

Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus ist durch den Krieg faktisch zum Erliegen gekommen. Europa ist als großer Ölkonsument besonders verwundbar, US-Energieunternehmen profitieren hingegen, da sie mittlerweile zu den größten Exporteuren von Öl und Gas zählen. Die Schließung der Straße von Hormus wirke sich sowohl auf den LNG-Gasmarkt als auch auf den Gaspreis aus, sagte Johannes Benigni von der Energieberatungsfirma JBC Vienna. Ein Fünftel des weltweiten Flüssiggases käme aus Katar. „Also das sind schon 100 Milliarden Kubikmeter, die allein da wegfallen (...). Das heißt, wir haben keinen guten Ausblick“, sagte Benigni.