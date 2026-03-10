Vorteilswelt
Krieg, Klimaabgabe

Ölpreis gibt nach, Spritpreise bleiben aber hoch

Wirtschaft
10.03.2026 10:07
Der Ölpreis hat zwar den zweiten Tag in Folge leicht nachgegeben, dennoch bleiben die ...
Der Ölpreis hat zwar den zweiten Tag in Folge leicht nachgegeben, dennoch bleiben die Spritpreise in Österreich hoch (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Von krone.at

Der österreichweite Durchschnittspreis für einen Liter Diesel lag am Montag bei 1,959 Euro. Am teuersten war es in Salzburg und Tirol mit durchschnittlich 1,969 Euro. Bei Super lag der Schnitt bei 1,729 Euro pro Liter. Hier waren die Schwankungen in den Bundesländern deutlich höher. 

Das geht aus dem Spritpreisrechner der E-Control hervor, der täglich um acht Uhr die Durchschnittspreise des Vortags abbildet. Der industrienahe Think Tank Agenda Austria verwies am Dienstag auf den Anstieg beim CO₂-Preis als Teil des Spritpreises. Bei einem Super-Preis von 1,70 Euro fließen rund 12,5 Cent als Klimaabgabe ins Budget – wobei der CO₂-Preis im Jahr 2022 lediglich bei 6,8 Cent gelegen sei. „Günstiger Sprit wäre politisch einfach: Steuern senken. Doch in der Realität steigen sie“, sagte Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera. Gleichzeitig warnte er aber vor Preiseingriffen, da billiger Sprit per Gesetz „Knappheit statt Lösungen“ produziere.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hatte sich bereits zuvor gegen einen Preiseingriff zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. „Ich denke, es müssten die Preise nochmal deutlich stärker steigen, als das schon der Fall ist, dass so etwas gerechtfertigt wäre“, sagte er am Sonntag.

Lesen Sie auch:
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Chaos in der Koalition
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
09.03.2026
„Zeit von Bedeutung“
Wer wirtschaftlich vom Iran-Krieg profitiert
10.03.2026

Rohöl seit Kriegsbeginn um 30 Prozent teurer
Der Ölpreis hat am Dienstag unterdessen den Rückgang vom Vorabend fortgesetzt. Am Dienstagmorgen wurde Rohöl der Sorte Brent mit Lieferung im Mai bei 93,14 US-Dollar (umgerechnet rund 80 Euro) je Barrel gehandelt und damit knapp sechs Prozent unter dem Niveau vom Montag. Im Vergleich zu der Zeit vor dem Beginn des Kriegs Ende Februar ist der Rohstoff aber immer noch knapp 30 Prozent teurer.

Rohöl ist der wichtigste Ausgangsstoff für Kraftstoffe. In Raffinerien wird es zu Produkten wie Diesel, Benzin oder Kerosin verarbeitet. Steigt der Preis für Rohöl, erhöhen sich daher auch die Kosten für die Herstellung der Kraftstoffe. Ein Teil des jüngsten Preisanstiegs geht zudem auf Risikoaufschläge an den Märkten zurück: Wenn Händler Versorgungsengpässe oder geopolitische Spannungen befürchten, verteuert sich Öl im Vorhinein. Solche Bewegungen schlagen sich laut dem Online-Portal Statista schnell auf die Preise an den Tankstellen durch.

Dass die Straße von Hormus geschlossen ist, wirkt sich unter anderem auf den LNG-Gasmarkt aus.
Dass die Straße von Hormus geschlossen ist, wirkt sich unter anderem auf den LNG-Gasmarkt aus.(Bild: AFP/FOCKE STRANGMANN)

Flüssiggas aus Katar fällt weg
Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus ist durch den Krieg faktisch zum Erliegen gekommen. Europa ist als großer Ölkonsument besonders verwundbar, US-Energieunternehmen profitieren hingegen, da sie mittlerweile zu den größten Exporteuren von Öl und Gas zählen. Die Schließung der Straße von Hormus wirke sich sowohl auf den LNG-Gasmarkt als auch auf den Gaspreis aus, sagte Johannes Benigni von der Energieberatungsfirma JBC Vienna. Ein Fünftel des weltweiten Flüssiggases käme aus Katar. „Also das sind schon 100 Milliarden Kubikmeter, die allein da wegfallen (...). Das heißt, wir haben keinen guten Ausblick“, sagte Benigni.

Wirtschaft
10.03.2026 10:07
Mehr Wirtschaft
Hallmann zu Sanierung
Gefallener Investor: „Aufgeben war nie Option“
Krieg, Klimaabgabe
Ölpreis gibt nach, Spritpreise bleiben aber hoch
Fehlkauf als Ursache?
Nächste Millionenpleite – diesmal in Immo-Branche
Krone Plus Logo
Ökonom erklärt:
Wie der Preisschock beim Gas die Industrie trifft
Hudler-Nachfolgerin
Ex-Hofburg-Managerin übernimmt die Hofreitschule
