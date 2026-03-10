Deals & Moralfragen – Menschenhandel im Fußball?

Gelb Rot – der UNICOPE Fußball-Talk begrüßt in dieser Woche Max Hagmayr – einen der erfahrensten Spielerberater und Fußball-Manager in Österreich überhaupt. Der Ex-Nationalspieler und langjährige Profi (u.a. für Rapid, VOEST Linz und Karlsruher SC) ist seit vielen Jahren als Spielervermittler und Manager aktiv und zählt zu den Top-Agenten im Land mit einem internationalen Netzwerk und vielen abgewickelten Transfers.