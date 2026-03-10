Vorteilswelt
Hallmann zu Sanierung

Gefallener Investor: „Aufgeben war nie Option“

Wirtschaft
10.03.2026 10:10
Promi-Investor Klemens Hallmann äußerte sich zu seinem Insolvenzverfahren.
Promi-Investor Klemens Hallmann äußerte sich zu seinem Insolvenzverfahren.(Bild: @chrissingerme)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Der einst schillernde Promi-Investor Klemens Hallmann „darf“ sanieren: Am Montag wurde der Sanierungsplan gerichtlich bestätigt, nun äußert sich Hallmann erstmals zu seinem Insolvenzverfahren und ist in seiner Stellungnahme um positive Stimmung bemüht. 

„Es war mir von Anfang an wichtig, das Sanierungsverfahren mit größtmöglicher Transparenz und Verantwortung zu führen und meinen Verpflichtungen zuverlässig nachzukommen. Dabei stand die Wahrung der Gläubigerinteressen für mich stets an erster Stelle“, so Hallmann in einer der „Krone“ vorliegenden Stellungnahme: „Ich hoffe, damit eine mögliche Trendwende in der Immobilienbranche positiv zu unterstützen.“

Hallmann sieht Signal an Branche
Sanierungen in der Immobilienbranche könnten gelingen, so der Investor. Denn: „Aufgeben war nie eine Option.“ Angemeldet wurden rund 142 Millionen Euro, davon hat der Sanierungsverwalter rund 126 Millionen anerkannt. Ein Teil von Hallmanns Vermögen – etwa die Gemäldesammlung, seine Autos, seine Waffen und Uhren – wurde bereits verwertet. 

Lesen Sie auch:
Immobilienunternehmer Klemens Hallmann, einst gefeierter Gast der High Society, ist insolvent. 
Promi-Investor pleite
Hallmanns Sanierungsplan von Gericht bestätigt
09.03.2026
135-Millionen-Pleite
Hallmann: Gläubiger nehmen 35-Prozent-Quote an
28.10.2025
135 Millionen Schulden
High Noon für Hallmann am Handelsgericht Wien
28.10.2025

Doch noch 45 Prozent „Superquote“?
Bei einem Konkursverfahren hätten Gläubiger eine Quote von acht Prozent erhalten. Das nun gerichtlich bestätigte Sanierungsverfahren ermöglicht eine Quote von bis zu 45 Prozent (35 Prozent Quote plus zusätzlich zehn Prozent Sonderquote) – weit über der gesetzlichen Mindestquote, erklärte der Investor. „Ich freue mich sehr, dass das im Sinne der Gläubiger nun realisierbar ist“, fügt Hallmann abschließend hinzu.

Die erwähnten zehn Prozent „Superquote“ gibt es allerdings nur bei Verwertung des Castello Cube, eines 186 Kilogramm schweren Würfels aus 24-karätigem Gold, der 2022 für einen Tag im New Yorker Central Park ausgestellt wurde. Allein der Materialwert beläuft sich auf gut zehn Millionen Euro – abhängig natürlich vom derzeitigen Goldpreis.

