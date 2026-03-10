Gmundens Kunstrasen ist für Football ungtauglich

Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld
Abfuhr bei Gericht
Im Stadion von Gmunden wurde der Kunstrasen um die stolze Summe von über 900.000 Euro erneuert. Die Krux nur: Er ist zwar für Fußball, aber nicht für die Footballer der Gmundner Rams geeignet ist. Weswegen die Truppe aus der vierten Liga kurz vor Saisonstart „obdachlos“ sind.
Ach du dickes (Football-)Ei!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.