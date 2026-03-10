Mieter seit Monaten ohne Fernsehempfang

Global fünftwärmster Februar seit Messbeginn
In der Simmeringer Thürnlhofsiedlung in Wien liegt seit Beginn der Sanierung noch mehr im Argen. Jetzt ist auch die Antenne weg. Und das bleibt sie wohl auch noch länger.
Das ehemalige Gemeindebau-Vorzeigeprojekt Thürnlhofsiedlung, Baujahr 1971, in Simmering ist seit Jahren dem Verfall preisgegeben – wir berichteten. Ein Beispiel: einsturzgefährdete Betongaragen, die mit Stahlgewindestützen provisorisch verstärkt werden mussten. Im November 2023 begann schließlich die Sanierung einiger Bauteile.
