Algorithmen verstärken Diskriminierung von Frauen

„Epidemie der Gewalt“ – auch in höchsten Kreisen

Das sei nicht zufällig so, sondern es sei ein strukturelles Problem. „Wir sind eine Welt, die von Konflikten, Klimachaos, immer größeren Ungleichheiten und technologischem Umbruch unter Spannung gesetzt wird“, sagte der UN-Chef. „Und in dieser turbulenten Welt werden Frauenrechte gerade auf Hochtouren zurückgedrängt.“ Mühsam errungene Schutzrechte und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper würden untergraben, Frauen attackiert, wenn sie sich für Menschenrechte einsetzten.