Tanzte für Lehrer: Jetzt spricht Schul-Stripperin

Im Video ist zu sehen, wie eine Stripperin auf einen Lehrer zutanzt, der auf einem Sessel sitzt. Die Schule, die zum Fasching mit Rassismus-Vorwürfen Schlagzeilen machte, sprach von einem „niveaulosen Maturastreich“. Ein Skandal folgte. Die 38-jährige „Candice“ (ihr Künstlername) will das so nicht stehen lassen, stellt sich der „Krone“ – und nennt sich selbstironisch „Skandalstripperin“.