Tanzte für Lehrer: Jetzt spricht Schul-Stripperin

Das katholische Privatgymnasium De la Salle Marianum in Wien steht aktuell in keinem guten Licht. Jüngst machte ein Video einer Stripshow im Lehrerzimmer die Runde. Die „Krone“ sprach mit jener Dame, die für einen Maturastreich von den Schülern gebucht wurde – und die auch schon für Promis tanzte ...
Im Video ist zu sehen, wie eine Stripperin auf einen Lehrer zutanzt, der auf einem Sessel sitzt. Die Schule, die zum Fasching mit Rassismus-Vorwürfen Schlagzeilen machte, sprach von einem „niveaulosen Maturastreich“. Ein Skandal folgte. Die 38-jährige „Candice“ (ihr Künstlername) will das so nicht stehen lassen, stellt sich der „Krone“ – und nennt sich selbstironisch „Skandalstripperin“.
