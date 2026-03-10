In Play-offs ruht die Freundschaft zum Trauzeugen

Sehr überrascht war ich, als die Grazer den VSV als Viertelfinal-Gegner gewählt haben. Denn die Villacher sind gut in Form, haben nach der gewonnenen Pre-Play-off-Serie gegen Linz sicher viel Selbstvertrauen getankt. Die Neuzugänge der Adler, Brett Budgell und Joel Teasdale, haben in den letzten Wochen einen starken Eindruck gemacht – sie stechen zwar nicht individuell heraus, aber sie stellen sich in den Dienst der Mannschaft, sind für wichtige Tore gut. Als Außenseiter kann VSV befreit aufspielen. Der ganze Druck liegt bei Graz, das den tieferen Kader und mit Lagace einen hervorragenden Tormann im Kasten hat.

Mein Tipp: 4:1 für Graz.