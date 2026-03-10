Parensen: „Sehe mich bei aller Kritik bestätigt!“

Fußballmeister Sturm hat einen turbulenten Grunddurchgang der Bundesliga hinter sich – das Schiff der Schwarzen segelte allerdings auf Platz eins vor dem Start in die Meistergruppe! Sportchef Michael Parensen zieht Bilanz, spricht über Anfeindungen gegen seine Person und bezieht zu einem Gerücht Stellung, das ihn wie aus heiterem Himmel traf.