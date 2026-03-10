„Man muss die Menschen zur Sparsamkeit aneifern“
Carl Ganahl:
Er gründete die Sparkasse Feldkirch, Weberei-Fabriken und schob beim Bau der Arlbergbahn kräftig an: Carl Ganahl. Der Geschäftsmann mit einem Gespür für Innovationen war aber auch ein liberaler Geist, der von der Monarchie nicht sonderlich viel hielt.
Im Jahr 2007 organisierte das „Wirtschaftsarchiv Vorarlberg“ eine kleine, aber feine Schau über den Großindustriellen Carl Ganahl (1807 – 1889). Der Name wird heute mit dem gleichlautenden Wohn- und Gewerbeareal nahe der Felsenau in Verbindung gebracht, aber sein Schöpfer ist nahezu vergessen. Dabei stand an diesem Platz die einstmals bedeutendste Baumwollspinnerei der ganzen Donaumonarchie.
