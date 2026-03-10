„Man muss die Menschen zur Sparsamkeit aneifern“

Im Jahr 2007 organisierte das „Wirtschaftsarchiv Vorarlberg“ eine kleine, aber feine Schau über den Großindustriellen Carl Ganahl (1807 – 1889). Der Name wird heute mit dem gleichlautenden Wohn- und Gewerbeareal nahe der Felsenau in Verbindung gebracht, aber sein Schöpfer ist nahezu vergessen. Dabei stand an diesem Platz die einstmals bedeutendste Baumwollspinnerei der ganzen Donaumonarchie.