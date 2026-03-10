Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Mailänder Derby

Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert

Ski Alpin
10.03.2026 10:18
Federica Brignone und Dominik Paris wurden von Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic geehrt.
Federica Brignone und Dominik Paris wurden von Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic geehrt.(Bild: instagram.com/skysport/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Besondere Ehre für zwei Ski-Stars! Vor dem Mailänder Derby im legendären San Siro wurden Dominik Paris und Federica Brignone von rund 80.000 Fans gefeiert.

0 Kommentare

Wenige Minuten vor dem Anpfiff des prestigeträchtigen Mailänder Stadtderbys betraten die beiden Olympiamedaillengewinner den Rasen des Stadions. Begleitet von den Ansagen des Stadionsprechers brandete im Stadion tosender Applaus auf.

Empfang durch Ibrahimovic
Auf dem Spielfeld wurden Brignone und Paris von keinem Geringeren als Zlatan Ibrahimovic empfangen. Der frühere Superstar des AC Milan ist seit seinem Karriereende als sportlicher Berater beim Klub tätig.

Zur Erinnerung an den besonderen Moment erhielten beide ein Milan-Trikot mit ihrem Namen. Für Paris war es nicht der erste Besuch im San Siro, denn der Südtiroler gilt schon lange als großer Milan-Fan.

Olympia-Medaillen im Gepäck
Selbstverständlich hatten auch beide Ski-Stars ihre Olympia-Medaillen dabei. Paris hatte in Bormio Bronze in der Abfahrt gewonnen, Brignone war mit Doppelgold im Super-G und Riesentorlauf der große Star der Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo geworden. Die 35-jährige Italienerin musste ihre Saison anschließend allerdings vorzeitig beenden, nachdem sie noch immer mit den Folgen einer schweren Verletzung aus dem Vorjahr zu kämpfen hat.

Derby-Sieg für Milan
Nach der Ehrung auf dem Rasen nahmen Brignone und Paris auf der Ehrentribüne des San Siro Platz. Dort erlebten sie schließlich einen weiteren Höhepunkt – den 1:0-Derbysieg des AC Mailand. Ein rundum gelungener Abend für die beiden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
10.03.2026 10:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
297.211 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.495 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2945 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1642 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1324 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Ski Alpin
Vor Mailänder Derby
Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert
In Super-G & Kombi
Keine Medaillen für den ÖSV bei „Dreckswetter-WM“
Paralympics
Gold für Russland – Hymne erstmals wieder gespielt
Sah wild aus
Sturz kostete Tochter von Ex-Fußballprofi Medaille
Nächste Ski-Show
„Zweites Gold und Rapid in den Top 6, perfekt!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf