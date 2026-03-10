Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert

Olympia-Medaillen im Gepäck

Selbstverständlich hatten auch beide Ski-Stars ihre Olympia-Medaillen dabei. Paris hatte in Bormio Bronze in der Abfahrt gewonnen, Brignone war mit Doppelgold im Super-G und Riesentorlauf der große Star der Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo geworden. Die 35-jährige Italienerin musste ihre Saison anschließend allerdings vorzeitig beenden, nachdem sie noch immer mit den Folgen einer schweren Verletzung aus dem Vorjahr zu kämpfen hat.