Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert

Besondere Ehre für zwei Ski-Stars! Vor dem Mailänder Derby im legendären San Siro wurden Dominik Paris und Federica Brignone von rund 80.000 Fans gefeiert.
Wenige Minuten vor dem Anpfiff des prestigeträchtigen Mailänder Stadtderbys betraten die beiden Olympiamedaillengewinner den Rasen des Stadions. Begleitet von den Ansagen des Stadionsprechers brandete im Stadion tosender Applaus auf.
Empfang durch Ibrahimovic
Auf dem Spielfeld wurden Brignone und Paris von keinem Geringeren als Zlatan Ibrahimovic empfangen. Der frühere Superstar des AC Milan ist seit seinem Karriereende als sportlicher Berater beim Klub tätig.
Zur Erinnerung an den besonderen Moment erhielten beide ein Milan-Trikot mit ihrem Namen. Für Paris war es nicht der erste Besuch im San Siro, denn der Südtiroler gilt schon lange als großer Milan-Fan.
Olympia-Medaillen im Gepäck
Selbstverständlich hatten auch beide Ski-Stars ihre Olympia-Medaillen dabei. Paris hatte in Bormio Bronze in der Abfahrt gewonnen, Brignone war mit Doppelgold im Super-G und Riesentorlauf der große Star der Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo geworden. Die 35-jährige Italienerin musste ihre Saison anschließend allerdings vorzeitig beenden, nachdem sie noch immer mit den Folgen einer schweren Verletzung aus dem Vorjahr zu kämpfen hat.
Derby-Sieg für Milan
Nach der Ehrung auf dem Rasen nahmen Brignone und Paris auf der Ehrentribüne des San Siro Platz. Dort erlebten sie schließlich einen weiteren Höhepunkt – den 1:0-Derbysieg des AC Mailand. Ein rundum gelungener Abend für die beiden.
