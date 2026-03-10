AK holt Urlaubsgeld für Betrugsopfer zurück

Mit einem Betrug bei der Buchung seines Urlaubes hat ein Kärntner wohl nicht gerechnet. „Der Mann hatte über eine bekannte Online-Buchungsplattform ein Hotel in Jesolo reserviert. Kurz darauf erhielt er eine E-Mail sowie eine Nachricht direkt über die App der Plattform: Er soll seine Zahlungsdaten aktualisieren. Andernfalls wird die Buchung innerhalb von 24 Stunden storniert“, teilt die Arbeiterkammer Kärnten den Fall mit.