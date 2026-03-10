Vorteilswelt
„Wuchtiger Stürmer“

Schicker tütet ersten Sommertransfer der TSG ein

Deutsche Bundesliga
10.03.2026 09:40
Geschäftsführer Sport der TSG: Andreas Schicker
Geschäftsführer Sport der TSG: Andreas Schicker(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die TSG Hoffenheim und Sportboss Andreas Schicken haben den ersten Transfer für den kommenden Sommer eingetütet. Stürmer Alessandro Vogt wechselt vom FC St. Gallen in die deutsche Bundesliga.

Alessandro Vogt wird im Sommer zur TSG Hoffenheim wechseln. Der aktuelle Klub des Angreifers, der FC St. Gallen, hatte den Abgang des Stürmers bereits in der Vorwoche bestätigt. Jetzt gab auch der Bundesligist aus Sinsheim den Transfer offiziell bekannt.

Günstige Ausstiegsklausel
Laut Medienberichten konnte Hoffenheim dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro ziehen. Verantwortlich für den Transfer ist die sportliche Leitung rund um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Der frühere Sturm-Manager zeigte sich vom Neuzugang überzeugt. „Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr“, wird Schicker in der Klubmitteilung zitiert.

Mit Vogt sichern sich die Hoffenheimer frühzeitig eine Verstärkung für die Offensive und setzen damit bereits im März das erste Ausrufezeichen für die kommende Saison.

Deutsche Bundesliga
10.03.2026 09:40
