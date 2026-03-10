Schicker tütet ersten Sommertransfer der TSG ein

Die TSG Hoffenheim und Sportboss Andreas Schicken haben den ersten Transfer für den kommenden Sommer eingetütet. Stürmer Alessandro Vogt wechselt vom FC St. Gallen in die deutsche Bundesliga.
Alessandro Vogt wird im Sommer zur TSG Hoffenheim wechseln. Der aktuelle Klub des Angreifers, der FC St. Gallen, hatte den Abgang des Stürmers bereits in der Vorwoche bestätigt. Jetzt gab auch der Bundesligist aus Sinsheim den Transfer offiziell bekannt.
Günstige Ausstiegsklausel
Laut Medienberichten konnte Hoffenheim dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro ziehen. Verantwortlich für den Transfer ist die sportliche Leitung rund um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Der frühere Sturm-Manager zeigte sich vom Neuzugang überzeugt. „Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr“, wird Schicker in der Klubmitteilung zitiert.
Mit Vogt sichern sich die Hoffenheimer frühzeitig eine Verstärkung für die Offensive und setzen damit bereits im März das erste Ausrufezeichen für die kommende Saison.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.