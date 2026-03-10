Schicker tütet ersten Sommertransfer der TSG ein

Günstige Ausstiegsklausel

Laut Medienberichten konnte Hoffenheim dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro ziehen. Verantwortlich für den Transfer ist die sportliche Leitung rund um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Der frühere Sturm-Manager zeigte sich vom Neuzugang überzeugt. „Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr“, wird Schicker in der Klubmitteilung zitiert.