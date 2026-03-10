Vorteilswelt
Mega-Mähne & Perlen

Kate sorgte für Wow-Moment bei Commonwealth Day

Royals
10.03.2026 10:16
Prinzessin Kate stahl beim Gottesdienst in der Westminster Abbey allen die Show.
Prinzessin Kate stahl beim Gottesdienst in der Westminster Abbey allen die Show.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach den Negativ-Schlagzeilen der letzten Wochen rund um Ex-Prinz Andrew hat sich die Royal Family am Montagabend beim Gottesdienst anlässlich des Commonwealth Day in der Westminster Abbey als vereinte Front präsentiert. Doch eine stahl allen die Show: Prinzessin Kate!

Denn die Prinzessin von Wales zog wieder einmal alle Blicke auf sich. Das lag aber nicht nur an Kates strahlendem Lächeln, das für ein wahres Blitzlichtgewitter sorgte. Sondern auch an ihrem Look, der der 44-Jährigen einfach fantastisch stand.

Wow-Look in royalem Blau
Die Dreifach-Mama hatte sich für ihren Auftritt in der Westminster Abbey für ein royalblaues, maßangefertigtes Mantelkleid ihrer Lieblingsdesignerin Catherine Walker entschieden. Der raffinierte Schnitt sorgte dafür, dass das edle Designer-Stück fast wie eine Kombination aus Faltenrock und Blazer wirkte. Die Schulterpolster sorgten für einen weiteren Hingucker und verliehen dem Mantelkleid einen Hauch von 80er-Flair.

Prinzessin Kate trug ein Mantelkleid von Catherine Walker in royalem Blau.
Prinzessin Kate trug ein Mantelkleid von Catherine Walker in royalem Blau.(Bild: AP/Alastair Grant)
Ihr Look war farblich perfekt abgestimmt und passte zu Prinz Williams Anzug.
Ihr Look war farblich perfekt abgestimmt und passte zu Prinz Williams Anzug.(Bild: AP/Alastair Grant)

Farblich abgestimmt waren wie immer auch Kates Accessoires, wobei die Prinzessin von Wales ihren Hut recycelte und mit einem kleinen Kniff einen neuen Twist verlieh. Denn schon 2023 trug die Ehefrau von Prinz William dieses Accessoire, für ihren Auftritt am Commonwealth Day frischte sie ihn mit einem Ziernetz auf. Auch High Heels und Clutch waren auf den restlichen Look angepasst.

Prinzessin Kate hauchte ihrem recycelten Hut mit einem kleinen Kniff neues Leben ein.
Prinzessin Kate hauchte ihrem recycelten Hut mit einem kleinen Kniff neues Leben ein.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Kate trug Queen-Ohrringe und Mega-Mähne
Ein echter Hingucker waren aber auch die Ohrringe, die Kate an diesem Tag angelegt hatte. Bei diesen handelte es sich nämlich um die Bahrain-Perlenohrringe, die der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth gehörten und die diese bei ihrer Hochzeit mit Prinz Philip im Jahr 1947 trug. Dazu kombinierte Kate die fünfreihige Perlenkette von Susan Caplan, ebenfalls der Queen gehörte.

Bei den Royal-Fans sorgte aber auch Prinzessin Kates Wow-Mähne: Die Haare der 44-Jährigen glänzten wie Bernstein im Licht und fielen ihr in großen Wellen über den Rücken. 

Kate trug Schmuck, der einst Queen Elizabeth gehört hatte.
Kate trug Schmuck, der einst Queen Elizabeth gehört hatte.(Bild: AP/Aaron Chown)
Ihre Mähne glänzte bernsteinfarben und fiel ihr in großen Locken über den Rücken.
Ihre Mähne glänzte bernsteinfarben und fiel ihr in großen Locken über den Rücken.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)

Proteste vor Westminster Abbey
Die Royal Family war in den letzten Wochen mit zahlreichen Negativ-Schlagzeilen rund um Andrew Mountbatten-Windsor konfrontiert. Ende Februar wurde der Ex-Prinz schließlich von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch.

Prinzessin Kate tanzte beim Besuch in Leicester barfuß in einem indischen Tempel.
Strahlender Auftritt
Prinzessin Kate tanzte barfuß in indischem Tempel
06.03.2026
Gänsehaut-Moment
Dieser Blick von Kate auf William geht viral!
26.02.2026

„Was wusstet ihr?“, riefen am Montagabend auch die Anti-Monarchisten, die sich vor der Westminster Abbey in London versammelt hatten, wie die „Daily Mail“ berichtete. Eine Anklage, dass die Royal Family beim Lieblingssohn der verstorbenen Queen zu lange weggeschaut haben könnte. 

Royals
10.03.2026 10:16
