Kate sorgte für Wow-Moment bei Commonwealth Day

Nach den Negativ-Schlagzeilen der letzten Wochen rund um Ex-Prinz Andrew hat sich die Royal Family am Montagabend beim Gottesdienst anlässlich des Commonwealth Day in der Westminster Abbey als vereinte Front präsentiert. Doch eine stahl allen die Show: Prinzessin Kate!
Denn die Prinzessin von Wales zog wieder einmal alle Blicke auf sich. Das lag aber nicht nur an Kates strahlendem Lächeln, das für ein wahres Blitzlichtgewitter sorgte. Sondern auch an ihrem Look, der der 44-Jährigen einfach fantastisch stand.
Wow-Look in royalem Blau
Die Dreifach-Mama hatte sich für ihren Auftritt in der Westminster Abbey für ein royalblaues, maßangefertigtes Mantelkleid ihrer Lieblingsdesignerin Catherine Walker entschieden. Der raffinierte Schnitt sorgte dafür, dass das edle Designer-Stück fast wie eine Kombination aus Faltenrock und Blazer wirkte. Die Schulterpolster sorgten für einen weiteren Hingucker und verliehen dem Mantelkleid einen Hauch von 80er-Flair.
Farblich abgestimmt waren wie immer auch Kates Accessoires, wobei die Prinzessin von Wales ihren Hut recycelte und mit einem kleinen Kniff einen neuen Twist verlieh. Denn schon 2023 trug die Ehefrau von Prinz William dieses Accessoire, für ihren Auftritt am Commonwealth Day frischte sie ihn mit einem Ziernetz auf. Auch High Heels und Clutch waren auf den restlichen Look angepasst.
Kate trug Queen-Ohrringe und Mega-Mähne
Ein echter Hingucker waren aber auch die Ohrringe, die Kate an diesem Tag angelegt hatte. Bei diesen handelte es sich nämlich um die Bahrain-Perlenohrringe, die der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth gehörten und die diese bei ihrer Hochzeit mit Prinz Philip im Jahr 1947 trug. Dazu kombinierte Kate die fünfreihige Perlenkette von Susan Caplan, ebenfalls der Queen gehörte.
Bei den Royal-Fans sorgte aber auch Prinzessin Kates Wow-Mähne: Die Haare der 44-Jährigen glänzten wie Bernstein im Licht und fielen ihr in großen Wellen über den Rücken.
Proteste vor Westminster Abbey
Die Royal Family war in den letzten Wochen mit zahlreichen Negativ-Schlagzeilen rund um Andrew Mountbatten-Windsor konfrontiert. Ende Februar wurde der Ex-Prinz schließlich von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch.
„Was wusstet ihr?“, riefen am Montagabend auch die Anti-Monarchisten, die sich vor der Westminster Abbey in London versammelt hatten, wie die „Daily Mail“ berichtete. Eine Anklage, dass die Royal Family beim Lieblingssohn der verstorbenen Queen zu lange weggeschaut haben könnte.
