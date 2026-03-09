Nawalny-Team veröffentlicht Obduktionsbericht

Umfeld Nawalnys gibt Putin Schuld am Tod

Seine Familie und sein Team sprechen hingegen von Mord, sie geben Kremlchef Wladimir Putin die Schuld. Zum zweiten Jahrestag des Todes des russischen Oppositionellen hatten seine Witwe Julia Nawalnaja und der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mitgeteilt, dass der Politiker mit einem starken Nervengift getötet worden sei. Sie beriefen sich auf Laborergebnisse, nach denen eine solche tödliche Substanz etwa beim Pfeilgiftfrosch vorkomme. Laborberichte oder andere Beweise wurden aber nicht präsentiert.