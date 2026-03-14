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Formel 1 setzt aus

Offiziell! Keine GPs in Bahrain und Saudi-Arabien

Formel 1
14.03.2026 23:32
Für Bahrain und Saudi-Arabien zeigt die Formel-1-Ampel heuer Rot!
Für Bahrain und Saudi-Arabien zeigt die Formel-1-Ampel heuer Rot!(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat die Formel 1 die Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien nun auch offiziell abgesagt!

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Die Königsklasse des Motorsports strich die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen ohne Ersatztermine. Der Rennkalender umfasst somit 22 statt 24 Rennen. Der April ist damit rennfrei, gefahren wird erst wieder am 3. Mai in Miami.

Rückkehr in den Nahen Osten am Saisonende
In Bahrain hatte die Formel 1 in dieser Saison noch zwei Tests veranstaltet. Ende Februar wurden aber wegen der sich verschärfenden internationalen Lage aus Sicherheitsgründen die zweitägigen Reifentests von Pirelli gestrichen.

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Eine Rückkehr in den Nahen Osten ist für das Saisonende geplant. Katar am 29. November und als Schlusspunkt Abu Dhabi am 6. Dezember sollen das WM-Jahr beschließen.

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