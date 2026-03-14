Offiziell! Keine GPs in Bahrain und Saudi-Arabien

Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat die Formel 1 die Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien nun auch offiziell abgesagt!
Die Königsklasse des Motorsports strich die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen ohne Ersatztermine. Der Rennkalender umfasst somit 22 statt 24 Rennen. Der April ist damit rennfrei, gefahren wird erst wieder am 3. Mai in Miami.
Rückkehr in den Nahen Osten am Saisonende
In Bahrain hatte die Formel 1 in dieser Saison noch zwei Tests veranstaltet. Ende Februar wurden aber wegen der sich verschärfenden internationalen Lage aus Sicherheitsgründen die zweitägigen Reifentests von Pirelli gestrichen.
Eine Rückkehr in den Nahen Osten ist für das Saisonende geplant. Katar am 29. November und als Schlusspunkt Abu Dhabi am 6. Dezember sollen das WM-Jahr beschließen.
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