Red Bull Salzburg vor frühem Aus im Viertelfinale!

Ljubljana führt gegen Bozen in Serie 2:1

In Bozen führte das Heimteam bis zur 48. Minute 2:0, ehe Ljubljana mit drei Toren binnen 38 Sekunden alles auf den Kopf stellte. Beim 3:2 blieb es auch, Nicolai Meyer avancierte zum Matchwinner für die Slowenen, die nun 2:1 in der Serie führen. Der KAC und Fehervar nehmen den Spielbetrieb nach dem abgebrochenen ersten Viertelfinal-Spiel am Sonntag wieder auf. Rotjacken-Verteidiger Jordan Murray, der am Dienstag kollabiert war und nach Herzstillstand auf der Spielerbank reanimiert werden musste, wurde im Klinikum Klagenfurt auf die Normalstation verlegt.