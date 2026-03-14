Irre! Langläufer besäuft sich während 50-km-Rennen

Langsam, aber sicher neigt sich die Weltcup-Saison bei den Langläufern ihrem Ende zu und nicht jeder Athlet nähert sich diesem mit der gebotenen Professionalität und Ernsthaftigkeit – wie der Brite Gabriel Gledhill, der sich während des heutigen 50-km-Rennens in Oslo bis zur Ziellinie hemmungslos betrunken hat! Und nicht einmal Letzter wurde …