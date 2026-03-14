Erste Niederlage für Österreich-Frauen in EM-Quali

Nach vier Siegen in Folge ging die Truppe von Trainer Jesper Sundberg am Samstag in Manchester gegen Großbritannien als 71:83-Verlierer vom Platz. Das Ticket für die zweite Quali-Phase hatte Rot-Weiß-Rot bereits am vergangenen Mittwoch mit dem Sieg in Norwegen fixiert. Zum Abschluss wartet am Dienstag (19.15 Uhr) in Wien noch ein Duell mit der Schweiz.