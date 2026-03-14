„Ein paar Spieler geben einfach zu wenig Gas!“

Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Wir sind unglaublich gut reingestartet und hatten zwei Sitzer, da hätten wir in Führung gehen müssen. Vor dem 1:0 war es ein klarer Elfmeter, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wie Bajic mit jeder Faser seines Körpers alles tut, um den Elfer rauszuholen, macht mich stolz. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Das Liga-Format ist an Brutalität nicht zu übertreffen. Wir haben zehn Punkte Vorsprung aufs Tabellenende, aber es sind noch 27 Punkte zu holen. Wir wissen, dass noch harte Spiele vor uns liegen. Das Foul von Sollbauer war nicht so rücksichtslos, dass Ola-Adebomi eine Riesenverletzung davongetragen hat oder davontragen hätte können. Aus meiner Sicht war es eine klare Gelbe Karte.“