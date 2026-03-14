Mit Schusswaffe im Taxi: Razzia und Evakuierung

Zu den Hintergründen hielt sich die Polizei am späten Samstagabend noch bedeckt. Fakt ist: Der 31-Jährige ließ sich im Grazer Stadtgebiet bewaffnet in einem Taxi chauffieren und zu einem Krankenhaus bringen. Beim Aussteigen verlor er die Schusswaffe, der Taxilenker rief sofort die Polizei.