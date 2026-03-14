Mit Schusswaffe im Taxi: Razzia und Evakuierung

Brandgefährlicher Vorfall Samstagfrüh in Graz: Einem Taxi-Fahrgast fiel beim Aussteigen vor einem Krankenhaus eine Schusswaffe zu Boden! Der Taxilenker schlug Alarm, nach der Festnahme des 31-jährigen Fahrgastes fand die Polizei in dessen Wohnung eine weitere Waffe und NS-Literatur.
Zu den Hintergründen hielt sich die Polizei am späten Samstagabend noch bedeckt. Fakt ist: Der 31-Jährige ließ sich im Grazer Stadtgebiet bewaffnet in einem Taxi chauffieren und zu einem Krankenhaus bringen. Beim Aussteigen verlor er die Schusswaffe, der Taxilenker rief sofort die Polizei.
Diese konnte den Mann kurz darauf auf dem Klinikgelände festnehmen und die Waffe sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Durchsuchung der Wohnung des 31-Jährigen in Langenwang bei Mürzzuschlag an. Dort fanden die Beamten eine Langwaffe, Bücher mit NS-Bezug und „mehrere bedenkliche Flüssigkeiten und Substanzen“.
Entschärfungsdienst und Sprengstoffspürhunde im Einsatz
Umgehend wurde der Umkreis des Wohnhauses evakuiert, Spezialisten des Entschärfungsdienstes und Sprengstoffexperten durchkämmten das Gebäude, auch Spürhunde wurden eingesetzt. Letztlich konnte bezüglich der Gefährdungslage Entwarnung gegeben werden. Sichergestellt wurden die Waffen, die Substanzen und sämtliche in der Wohnung befindlichen Datenträger.
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