99ers ließen es krachen – Matchpucks liegen bereit

Die Eishockey-Party in Graz geht weiter! Die Graz99ers besiegten den VSV in einem erneut restlos ausverkauften Bunker im dritten Viertelfinale souverän mit 3:1 und stellten in der Serie schon auf 3:0. Dienstag kann schon der Einzug ins Halbfinale gefeiert werden.
Turbulent geht es im Grazer Süden zu, wenn wie am Samstag zeitgleich Fußball und Eishockey gespielt wird. Vor allem, wenn der „Bunker“ der 99ers zum vierten Mal in Folge restlos ausverkauft ist, über 4100 Fans ihre Cracks anfeuerten. Am Ende jubelten sie mit ihrer Mannschaft über einen 3:0-Sieg – in einem hitzigen Match, in dem immer wieder Schlägereien am Eis gab.
Denn turbulent ging es nicht nur bei der Anreise zum Match zu, sondern von Beginn an auch am Eis. Die Villacher versuchten die Gastgeber über körperliche Härte aus dem Konzept zu bringen, kassierten aber schon im zweiten Unterzahlspiel die Rechnung der Grazer präsentiert: Nick Swaney (11. PP) brachte nach zuspiel von Kevin Roy und Nick Bailen, der erstmals seit 23. Jänner wieder am Eis stand, aus der Distanz in Führung. Paul Huber (14.) legte mit einer Direktabnahme nach und schickte in der ersten Pause eine Warnung an die Gäste: „Wir haben viele Chancen kreiert, können aber noch besser sein.“
Nur kurz wurde es leise
Groß war da der Schock, als Alex Wall (27.) aus heiterem Himmel auf 2:1 verkürzte. Damit kam wieder richtig Zunder in die Partie, übten sich Rudel beider Teams zwischenzeitlich im Ringkampf und stellte Kasper Kotkansalo (36.) in einer Vier-gegen-Vier-Situation wieder klare Fronten her. „Wir sind alle topfit für das letzte Drittel“, versprach Tim Harnisch.
Gesagt, getan! Die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen, besiegten den VSV erneut und am Ende gab es stehende Ovationen von den Anhängern, die ihre 99ers am liebsten erst wieder im Semifinale im „Bunker“ sehen wollen. „Die Energie, die uns die Fans geben, ist ein Wahnsinn!“, jubelte Torschütze Nick Swaney nach seinem ersten Play-off-Tor. „Es war ein großer Schritt in Richtung Halbfinale, aber wir nehmen ein Spiel nach dem anderen.“
Gute Nachrichten aus Kärnten
In ihrer Geschichte konnten die 99ers erst eine Play-off-Serie (4:2 gegen Linz 2019) gewinnen. Schon am Dienstag haben sie in Villach die Chance auf den heiß ersehnten zweiten Aufstieg – und jetzt sogar vier Versuche, um den Sack zuzumachen.
Gute Nachrichten gab es aus Kärnten: KAC-Verteidiger Jordan Murray, der im Play-off-Auftakt gegen Fehervar am Eis reanimiert worden war, wurde am Samstag auf eine Normalstation verlegt, ist auf dem Weg der Besserung.
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