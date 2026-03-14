99ers ließen es krachen – Matchpucks liegen bereit

Denn turbulent ging es nicht nur bei der Anreise zum Match zu, sondern von Beginn an auch am Eis. Die Villacher versuchten die Gastgeber über körperliche Härte aus dem Konzept zu bringen, kassierten aber schon im zweiten Unterzahlspiel die Rechnung der Grazer präsentiert: Nick Swaney (11. PP) brachte nach zuspiel von Kevin Roy und Nick Bailen, der erstmals seit 23. Jänner wieder am Eis stand, aus der Distanz in Führung. Paul Huber (14.) legte mit einer Direktabnahme nach und schickte in der ersten Pause eine Warnung an die Gäste: „Wir haben viele Chancen kreiert, können aber noch besser sein.“