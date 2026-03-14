2 Tote! Wirbel um Schießerei nahe PGA-Golf-Event

Wie US-amerikanische Medien berichten, sei der Verdächtige dort auf Mitarbeiter des Turniers gestoßen und habe ihnen ein Funkgerät abgenommen. Später sei er mit einem gekaperten BMW davongerast, ehe ihn eine Polizei-Sperre zur weiteren Flucht zu Fuß zwang. Am Ende wurde der Mann aber dennoch gefasst – inzwischen befindet er sich in Polizei-Gewahrsam.