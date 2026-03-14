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Drama in den USA

2 Tote! Wirbel um Schießerei nahe PGA-Golf-Event

Sport-Mix
14.03.2026 20:54
Symbolbild
Symbolbild(Bild: KKF/stock.adobe.com)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Eine Schießerei mit zwei Toten nahe dem Schauplatz des Players Championship in Florida hat für mächtig Aufregung und Besorgnis bei den Veranstaltern des traditionsreichen Golf-Turniers geführt!

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In einer Entfernung von gerade einmal 1,6 Kilometern zum TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach wurden zwei Menschen auf einem Parkplatz erschossen – und der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend auf das Gelände des Golf-Platzes …

Wie US-amerikanische Medien berichten, sei der Verdächtige dort auf Mitarbeiter des Turniers gestoßen und habe ihnen ein Funkgerät abgenommen. Später sei er mit einem gekaperten BMW davongerast, ehe ihn eine Polizei-Sperre zur weiteren Flucht zu Fuß zwang. Am Ende wurde der Mann aber dennoch gefasst – inzwischen befindet er sich in Polizei-Gewahrsam.

Aus „betrieblichen Erwägungen“ verspäteter Einlass
Die Veranstalter des Players Championship reagierten auf den Vorfall, indem sie die Tore zum Turnier am Samstagmorgen (Ortszeit) für die Fans vorerst geschlossen hielten, aus „betrieblichen Erwägungen“. Erst mit einer Verspätung von eineinhalb Stunden durften die Zuschauer auf das Gelände – aus sportlicher Sicht wurde die 3. Runde indes ohne Verzögerung begonnen.

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