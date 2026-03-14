3 weitere Iran-Fußballerinen verlassen Australien

Drei weitere Mitglieder des iranischen Frauen-Fußball-Nationalteams haben Australien wieder verlassen!
Das teilte der australische Innenminister Tony Burke mit. Demnach hätten die drei Frauen entschieden, in ihr vom Krieg stark beeinträchtigtes Heimatland zurückzukehren.
Das Schicksal des iranischen Teams hatte in dieser Woche für großen Wirbel gesorgt. Nach ihrem Ausscheiden beim Asien-Cup hatten zunächst fünf Spielerinnen Asyl in Australien beantragt.
Drohen Konsequenzen?
Eine weitere Spielerin und ein Mitglied aus dem Betreuerstab folgten dem Schritt kurz vor der Abreise am Mittwoch, eine der Frauen änderte aber in letzter Minute noch ihre Meinung. Beobachter befürchten, dass den Frauen im Iran Konsequenzen drohen. Oder dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.
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