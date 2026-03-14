3 weitere Iran-Fußballerinen verlassen Australien

Drohen Konsequenzen?

Eine weitere Spielerin und ein Mitglied aus dem Betreuerstab folgten dem Schritt kurz vor der Abreise am Mittwoch, eine der Frauen änderte aber in letzter Minute noch ihre Meinung. Beobachter befürchten, dass den Frauen im Iran Konsequenzen drohen. Oder dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.