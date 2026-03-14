Ukraine boykottiert Paralympics-Abschlussfeier

Team Österreich nimmt an Abschlussfeier teil

Neben der Ukraine wollen auch Litauen und Estland der Abschlussfeier aus Protest fernbleiben. Am Einmarsch zur Eröffnung hatten sich nur 28 von 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern beteiligt. Das österreichische Team wird im Gegensatz zur Eröffnungsfeier in Verona mit Athletinnen und Athleten an der Zeremonie im Eisstadion teilnehmen. Veronika und Johannes Aigner werden die Fahne tragen.