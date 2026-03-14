Ukraine boykottiert Paralympics-Abschlussfeier

Die Ukraine wird auch die Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele in Cortina d‘Ampezzo boykottieren!
Das bestätigte der Präsident des Nationalen Paralympischen Komitees der Ukraine, Walerij Suschkewytsch. „Nein, niemals. Da wird die Flagge eines Staatsmörders gehisst“, sagte Suschkewytsch auf die Frage nach einer Teilnahme an der Schlusszeremonie an diesem Sonntag (20.30 Uhr).
„Diese Paralympischen Spiele sind die schlimmsten in der Geschichte“, sagte der 71-Jährige. Das russische Paralympische Komitee stehe gemeinsam mit der Armee. „Die russischen Goldmedaillen-Gewinner haben ihre Medaillen Putin gewidmet – nicht dem Land oder dem russischen Volk. Das zeigt, dass die Sportler nicht nur ihr Land vertreten, sondern auch Terrorismus, Krieg und militärische Angriffe. Das ist schrecklich“, sagte Suschkewytsch.
Team Österreich nimmt an Abschlussfeier teil
Neben der Ukraine wollen auch Litauen und Estland der Abschlussfeier aus Protest fernbleiben. Am Einmarsch zur Eröffnung hatten sich nur 28 von 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern beteiligt. Das österreichische Team wird im Gegensatz zur Eröffnungsfeier in Verona mit Athletinnen und Athleten an der Zeremonie im Eisstadion teilnehmen. Veronika und Johannes Aigner werden die Fahne tragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.