Brigitte Nielsen: „Ich liebe Heinos Stimme!“

Mit mehr als 55 Millionen verkauften Tonträgern zählt Heino zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands. Jetzt zeigt sich der 87-Jährige in der neuen Doku-Serie „Karamba, Karacho, Kult!“ so privat wie noch nie. Das wollte sich selbst Hollywoodstar Brigitte Nielsen nicht entgehen lassen.