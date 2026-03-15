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MotoGP kehrt im September nach Spielberg zurück

Sport
15.03.2026 00:01
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(Bild: Philip Platzer/Red Bull Ring)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Spektakel am Red Bull Ring: Die MotoGP kommt auch 2026 wieder nach Österreich – und diesmal etwas später als noch im Jahr zuvor. Von 18. bis 20. September gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft am Red Bull Ring am Spielberg und verwandelt die steirische Rennstrecke erneut in ein Mekka für Motorsportfans.

Tausende Zuschauer werden auch heuer wieder erwartet, wenn die besten Rider der Welt auf der legendären Strecke gegeneinander antreten. Schon jetzt ist klar: Das Rennwochenende verspricht neben Adrenalin und Action auch pure Gänsehaut-Momente beim umfangreichen Rahmenprogramm. Wochenend-Tickets sind bereits ab 99 Euro erhältlich.

Rennen am Limit
Wenn die Stars der MotoGP ihre Maschinen starten, geht es um Hundertstelsekunden, mutige Überholmanöver und absolute Präzision. Genau dafür bietet der 4,348 Kilometer lange Red Bull Ring die perfekte Bühne.

(Bild: Philip Platzer/Red Bull Ring)

Mit seinen langen Geraden, schnellen Richtungswechseln und technisch anspruchsvollen Kurven gilt die Strecke als eine der spektakulärsten im Rennkalender. Für die Fans bedeutet das: packende Duelle am Limit und pure Motorsport-Emotionen. Wer das Event einmal live erlebt hat, weiß, warum die MotoGP am Spielberg jedes Jahr für Begeisterung sorgt.

Mehr als nur Motorsport
Doch das MotoGP-Wochenende bietet weit mehr als nur spannende Kämpfe auf der Rennstrecke. Abseits der Strecke erwartet die Besucher ein umfangreiches Entertainmentprogramm.

Zu den Highlights zählen unter anderem Autogramm-Sessions mit den Stars der Szene, zahlreiche Konzerte und DJ-Sessions sowie beeindruckende Air Shows, die das Motorsport-Event zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen.

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Fotos

Ein Wochenende voller Emotionen
Wenn die Motoren aufheulen und die Maschinen mit Höchstgeschwindigkeit über den Asphalt jagen, ist eines garantiert: MotoGP am Red Bull Ring ist Motorsport pur.

(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Ring)
(Bild: Michael Jurtin / Red Bull Ring)

MotoGP am Red Bull Ring 2026

Tolle Gewinnchance für MotoGP-Ticketholder
Spüre unglaubliche G-Kräfte und lass das Adrenalin sprudeln: Unter allen MotoGP-Ticketholdern werden drei Two-Seater Rides mit Jonas Folger verlost. Alle Infos dazu gibt‘s HIER.

(Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring)

Der spätsommerliche Termin verspricht zudem beste Bedingungen für ein unvergessliches Rennwochenende in der Steiermark. Für Fans heißt es daher: Tickets bereits jetzt sichern und Motorsport der Extraklasse live erleben.

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