MotoGP kehrt im September nach Spielberg zurück

Spektakel am Red Bull Ring: Die MotoGP kommt auch 2026 wieder nach Österreich – und diesmal etwas später als noch im Jahr zuvor. Von 18. bis 20. September gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft am Red Bull Ring am Spielberg und verwandelt die steirische Rennstrecke erneut in ein Mekka für Motorsportfans.