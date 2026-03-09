„Menschen helfen Menschen“: Mittagstisch verbindet

Nächste Aktion wird bereits vorbereitet

Die Essen werden über Einrichtungen wie die Sozialmärkte, in Klagenfurter Lokalen oder eben über die Volksküche unter der Leitung von Romana Plasch verteilt. Wichtig ist Nowak auch die Begegnung am Mittagstisch: „Der persönliche Kontakt und das Gespräch mit den Menschen sind wunderbar.“ Die nächste Aktion der Initiative „Menschen helfen Menschen“ wird bereits vorbereitet.