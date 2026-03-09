„Menschen helfen Menschen“: Mittagstisch verbindet

„Menschen helfen Menschen“ lud Hilfsbedürftige zum Essen in die Volksküche ein. In nur drei Jahren hat diese Initiative bereits 1000 Essen organisiert.
Einen Mittagstisch in der Volksküche hat die Initiative „Menschen helfen Menschen“ um Anton Nowak gesponsert, somit kamen zahlreiche Klagenfurterinnen und Klagenfurter zu einem kostenlosen Essen.
Dabei wurde eine bemerkenswerte Bilanz gezogen: Seit der Gründung der Initiative vor drei Jahren wurden bereits mehr als 1000 Essen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen organisiert.
Nächste Aktion wird bereits vorbereitet
Die Essen werden über Einrichtungen wie die Sozialmärkte, in Klagenfurter Lokalen oder eben über die Volksküche unter der Leitung von Romana Plasch verteilt. Wichtig ist Nowak auch die Begegnung am Mittagstisch: „Der persönliche Kontakt und das Gespräch mit den Menschen sind wunderbar.“ Die nächste Aktion der Initiative „Menschen helfen Menschen“ wird bereits vorbereitet.
Volksküche als Ort der Begegnung
Zum Plaudern mit den Gästen waren an dem Tag auch Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Patrick Jonke sowie Joachim Katzenberger, der Leiter der Abteilung Soziales der Landeshauptstadt, in der Volksküche. Sie wissen: „Die Volksküche ist nicht nur ein Platz zum Essen, sondern ein Ort der Begegnung; hier verschwindet die Einsamkeit für Momente.“
In der vor 98 Jahren gegründeten Volksküche werden pro Jahr mehr als 33.000 Essen ausgegeben. Von Montag bis Samstag stehen jeweils zwei Menüs für die rund 150 Gäste zur Auswahl. Regulär kostet ein Essen 6,50 Euro, ermäßigt für Stadtkarten-Inhaber 2 €.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.