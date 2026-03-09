Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mahlzeit in Volksküche

„Menschen helfen Menschen“: Mittagstisch verbindet

Kärnten
09.03.2026 15:00
Die Volksküche Klagenfurt am Südbahngürtel 50.
Die Volksküche Klagenfurt am Südbahngürtel 50.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

„Menschen helfen Menschen“ lud Hilfsbedürftige zum Essen in die Volksküche ein. In nur drei Jahren hat diese Initiative bereits 1000 Essen organisiert.

0 Kommentare

Einen Mittagstisch in der Volksküche hat die Initiative „Menschen helfen Menschen“ um Anton Nowak gesponsert, somit kamen zahlreiche Klagenfurterinnen und Klagenfurter zu einem kostenlosen Essen.

Dabei wurde eine bemerkenswerte Bilanz gezogen: Seit der Gründung der Initiative vor drei Jahren wurden bereits mehr als 1000 Essen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen organisiert.

Nächste Aktion wird bereits vorbereitet
Die Essen werden über Einrichtungen wie die Sozialmärkte, in Klagenfurter Lokalen oder eben über die Volksküche unter der Leitung von Romana Plasch verteilt. Wichtig ist Nowak auch die Begegnung am Mittagstisch: „Der persönliche Kontakt und das Gespräch mit den Menschen sind wunderbar.“ Die nächste Aktion der Initiative „Menschen helfen Menschen“ wird bereits vorbereitet.

Besuch von Vizebürgermeister Patrick Jonke (li.), Stadtchef Christian Scheider (2.v.l.) und ...
Besuch von Vizebürgermeister Patrick Jonke (li.), Stadtchef Christian Scheider (2.v.l.) und Anton Nowak bei den Küchen-Mitarbeiterinnen.(Bild: Wolfgang Handler)

Volksküche als Ort der Begegnung
Zum Plaudern mit den Gästen waren an dem Tag auch Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Patrick Jonke sowie Joachim Katzenberger, der Leiter der Abteilung Soziales der Landeshauptstadt, in der Volksküche. Sie wissen: „Die Volksküche ist nicht nur ein Platz zum Essen, sondern ein Ort der Begegnung; hier verschwindet die Einsamkeit für Momente.“

In der vor 98 Jahren gegründeten Volksküche werden pro Jahr mehr als 33.000 Essen ausgegeben. Von Montag bis Samstag stehen jeweils zwei Menüs für die rund 150 Gäste zur Auswahl. Regulär kostet ein Essen 6,50 Euro, ermäßigt für Stadtkarten-Inhaber 2 €.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
LIVE
krone.at tickert live
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
288.764 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
262.581 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.383 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2265 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1712 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
1669 mal kommentiert
Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
Mehr Kärnten
Mahlzeit in Volksküche
„Menschen helfen Menschen“: Mittagstisch verbindet
Florianis im Einsatz
Nach medizinischem Notfall von Dach gerettet
Fabi, Theo und Co.
Tiere in Kärnten: Suche nach einem neuen Zuhause
Die „Krone“ fastet
Kein Lift in Fastenzeit: Der lange Weg nach oben
Graz „pickte“ Villach
VSV-Boss heizt Duell an: „Historie gegen Geld!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf