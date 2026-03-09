Vorteilswelt
10.000 Euro eingehoben

Zeit ist Geld: Ein Lastwagen, 250 Übertretungen!

Tirol
09.03.2026 12:01
Regelmäßig führt die Tiroler Polizei Lkw-Kontrollen durch (Archivbild).
Regelmäßig führt die Tiroler Polizei Lkw-Kontrollen durch (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Zeit ist Geld: Ein Motto, das vor allem auch in der internationalen Frächterszene weit verbreitet ist! Tricksereien mit Zeiten können aber auch gehörig ins Geld gehen, wie ein aktueller Fall in Tirol zeigt. Bei der Kontrolle eines Lkw stellte die Polizei nicht weniger als 250 (!) Übertretungen fest. Vom griechischen Lenker wurde eine hohe Sicherheitsleistung eingehoben.

Auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland geriet der Schwertransporter am frühen Sonntagvormittag ins Visier einer Polizeistreife. Bei Volders wurde der Lkw folglich ausgeleitet. Die Beamten kontrollierten den 52-jährigen Lenker aus Griechenland und nahmen das Gefährt genau unter die Lupe.

Der 52-jährige Lenker zeigte sich bei der Einvernahme voll geständig.

Tricksereien mit Ruhezeiten
Dabei wurde eine Vielzahl an Verstößen festgestellt! Sage und schreibe 250 Übertretungen verzeichneten die Beamten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Grieche soll unter anderem die Ruhezeiten nicht eingehalten sowie eine Fahrerkarte missbräuchlich verwendet haben.

„Der Lenker zeigte sich bei der Einvernahme voll geständig“, heißt es von den Ermittlern. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck – etwa wegen Fälschung eines Beweismittels, Datenfälschung – und an die zuständige Bezirkshauptmannschaft werden erstattet.

Hohe Sicherheitsleistung
Dem Lenker wurde die Weiterfahrt bis zur Einhaltung seiner Ruhezeit untersagt. Es sei zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehr als 10.000 Euro an Ort und Stelle eingehoben worden. Die missbräuchlich verwendete Fahrerkarte wurde sichergestellt.

