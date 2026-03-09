Zeit ist Geld: Ein Lastwagen, 250 Übertretungen!

Zeit ist Geld: Ein Motto, das vor allem auch in der internationalen Frächterszene weit verbreitet ist! Tricksereien mit Zeiten können aber auch gehörig ins Geld gehen, wie ein aktueller Fall in Tirol zeigt. Bei der Kontrolle eines Lkw stellte die Polizei nicht weniger als 250 (!) Übertretungen fest. Vom griechischen Lenker wurde eine hohe Sicherheitsleistung eingehoben.