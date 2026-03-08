Spielplan ist da! Rapid freut sich auf Derby-Fans

Zwischen Rapid und Red Bull Salzburg kommt es zu einem raschen Wiedersehen. Im Schlager der ersten Runde der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga empfangen die Salzburger am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) die Wiener in Wals-Siezenheim. Los geht es im Titelrennen der Top sechs am Freitagabend (19.30) mit dem Heimspiel des LASK gegen den TSV Hartberg. Die Austria hat zum Abschluss der 23. Runde am Sonntag (17.00) Tabellenführer Sturm Graz zu Gast.