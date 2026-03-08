Vorteilswelt
Zwei Derbys warten

Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“

Bundesliga
08.03.2026 20:02
Aleks Dragovic
Aleks Dragovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es ist schön, dass auch Rapid weitergekommen ist – damit wir wieder zwei Derbys haben“, grinste Aleks Dragovic nach dem 2:0-Sieg seiner Austria in Ried.

Nur ein Punkt trennt die Austria in der Meistergruppe von Spitzenreiter Sturm Graz, aber eben auch nur einer von Rapid, weiß der Veilchen-Verteidiger. Dennoch freut er sich über den Erzrivalen in den Top 6. 

„Das sind immer heiße Spiele“
Dragovic auf Sky: „Ohne jemanden schlechtreden zu wollen, ist es für die Bundesliga sicher attraktiver, wenn es zwei Wiener Derby gibt. Ich glaube, das ist ein Vorteil – dafür sind wir Fußballer geworden. Ich freu’ mich darauf, weil es immer speziell ist, gegen Rapid zu spielen. Das sind immer heiße Spiele. Aber wir werden sehen, wo unsere Reise hinführt. Wir versuchen jedenfalls demütig zu bleiben.“

