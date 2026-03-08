Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“

„Es ist schön, dass auch Rapid weitergekommen ist – damit wir wieder zwei Derbys haben“, grinste Aleks Dragovic nach dem 2:0-Sieg seiner Austria in Ried.
Nur ein Punkt trennt die Austria in der Meistergruppe von Spitzenreiter Sturm Graz, aber eben auch nur einer von Rapid, weiß der Veilchen-Verteidiger. Dennoch freut er sich über den Erzrivalen in den Top 6.
„Das sind immer heiße Spiele“
Dragovic auf Sky: „Ohne jemanden schlechtreden zu wollen, ist es für die Bundesliga sicher attraktiver, wenn es zwei Wiener Derby gibt. Ich glaube, das ist ein Vorteil – dafür sind wir Fußballer geworden. Ich freu’ mich darauf, weil es immer speziell ist, gegen Rapid zu spielen. Das sind immer heiße Spiele. Aber wir werden sehen, wo unsere Reise hinführt. Wir versuchen jedenfalls demütig zu bleiben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.