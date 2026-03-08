Dragovic: „Schön, dass es Rapid geschafft hat“

„Das sind immer heiße Spiele“

Dragovic auf Sky: „Ohne jemanden schlechtreden zu wollen, ist es für die Bundesliga sicher attraktiver, wenn es zwei Wiener Derby gibt. Ich glaube, das ist ein Vorteil – dafür sind wir Fußballer geworden. Ich freu’ mich darauf, weil es immer speziell ist, gegen Rapid zu spielen. Das sind immer heiße Spiele. Aber wir werden sehen, wo unsere Reise hinführt. Wir versuchen jedenfalls demütig zu bleiben.“