Bundesliga im Ticker

SK Rapid gegen Red Bull Salzburg – ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
08.03.2026 04:39
Rapid bekommt Besuch aus Salzburg.
Rapid bekommt Besuch aus Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Letzte Runde vor der Tabellenteilung in der österreichischen Bundesliga. Der SK Rapid empfängt Red Bull Salzburg, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Fünf Mannschaften sind noch im Rennen um die zwei verbliebenen Plätze in den Top sechs. 

Die Szenarien im Überblick:
Hartberg (5./32 Punkte, Torverhältnis +5/daheim gegen Blau-Weiß Linz) kommt in die Meistergruppe:

  • bei einem Punktgewinn
  • bei einer Niederlage, außer Rapid und Altach gewinnen, wobei Altachs Torverhältnis dann besser als jenes von Hartberg sein muss

Rapid (6./30 Punkte, Torverhältnis 0/daheim gegen Salzburg):

  • bei einem Sieg
  • bei einem Unentschieden, wenn Altach nicht gewinnt
  • bei einer Niederlage, wenn Altach verliert sowie Ried und die WSG nicht gewinnen

Altach (7./29 Punkte, Torverhältnis +1/auswärts bei Sturm Graz):

  • bei einem Sieg, wenn Rapid nicht gewinnt oder Hartberg verliert, wobei Hartbergs Torverhältnis dann schlechter als jenes von Altach sein muss
  • bei einem Unentschieden, wenn Rapid verliert und sowohl Ried als auch die WSG nicht gewinnen

Ried (8./28 Punkte, Torverhältnis +2/daheim gegen Austria):

  • bei einem Sieg, wenn Rapid verliert und Altach nicht gewinnt

WSG Tirol (9./28 Punkte, Torverhältnis -1/daheim gegen GAK):

  • bei einem Sieg, wenn Rapid, Altach und Ried nicht gewinnen

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

