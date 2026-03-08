Betrunkener Radfahrer verletzte einen Fußgänger

Ab 17 Uhr LIVE: Schafft‘s Rapid in die Top sechs?
Zu einer folgenschweren Kollision zweier Nachtschwärmer kam es in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht nahe der Salzburger Altstadt. Am Hildmannplatz rammte ein betrunkener Radfahrer einen Fußgänger und verletzte ihn dabei.
Ein 36-jähriger Slowake war mit dem Fahrrad unterwegs und fuhr einen 23-jährigen Fußgänger nieder. Der Jüngere erlitt dabei laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades, der Ältere blieb unverletzt.
Der Alkotest beim Radfahrer ergab allerdings einen Wert von 2,22 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige wurde erstattet.
