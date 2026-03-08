Feuerwehr befreite Flachgauer aus abgestürztem Pkw

Einsatz für die Feuerwehren aus Seekirchen und Obertrum am Samstagabend: Kurz vor 18 Uhr kam ein Pkw auf der Obertrumer Landesstraße in Salzburg von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Waldstück ab. Einsatzkräfte befreiten den verletzten Lenker, einen Einheimischen (37), aus dem Wrack.
Aus noch unbekannter Ursache verlor der Flachgauer Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte in einem Waldstück gegen Bäume und kam seitlich liegend zum Stillstand. Als die Feuerwehren eintrafen, mussten sie den verletzten Autofahrer aus dem Wrack befreien. Dabei hatten ein Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes den Einheimischen versorgt.
Ein Rettungshubschrauber brachte danach den verletzten Mann in das Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen im Einsatz stand, kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.
