Feuerwehr befreite Flachgauer aus abgestürztem Pkw

Aus noch unbekannter Ursache verlor der Flachgauer Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte in einem Waldstück gegen Bäume und kam seitlich liegend zum Stillstand. Als die Feuerwehren eintrafen, mussten sie den verletzten Autofahrer aus dem Wrack befreien. Dabei hatten ein Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes den Einheimischen versorgt.