Auto stieß mit Salzburger Lokalbahn zusammen

Kurz vor 12 Uhr stieß ein Pkw beim Bahnübergang Brückenstraße in Oberndorf mit einem Zug der Salzburger Lokalbahn zusammen. Der Unfall verlief glimpflich, der Fahrzeuglenker begab sich leicht verletzt selbstständig in ärztliche Behandlung. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.