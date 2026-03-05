Auto stieß mit Salzburger Lokalbahn zusammen
Autolenker verletzt
Donnerstagmittag stieß in Oberndorf bei Salzburg ein Pkw-Lenker bei einem Bahnübergang mit einer Garnitur der Salzburger Lokalbahn zusammen. Der Lenker des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Kurz vor 12 Uhr stieß ein Pkw beim Bahnübergang Brückenstraße in Oberndorf mit einem Zug der Salzburger Lokalbahn zusammen. Der Unfall verlief glimpflich, der Fahrzeuglenker begab sich leicht verletzt selbstständig in ärztliche Behandlung. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.
Auf der Lokalbahnstrecke kam es zwischen Weitwörth-Nußdorf und Oberndorf-Bahnhof zu einer Sperre. Nach gut einer halben Stunde konnte der Zugverkehr aber wieder aufgenommen werden.
