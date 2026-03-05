Bluttat am Arbeitsplatz forderte vier Verletzte

Die Tat hat sich nach „Krone“-Informationen in einem Supermarkt ereignet. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Mann geriet derart in Rage, dass er die Frau zuerst körperlich attackierte und schließlich mit einem Teppichmesser am Körper verletzte. Einen einschreitenden Arbeitskollegen attackierte der Mann ebenso und verletzte ihn durch wiederholte Schläge.