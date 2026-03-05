Bluttat am Arbeitsplatz forderte vier Verletzte

Am Mittwoch am frühen Nachmittag geriet ein 23-jähriger Österreicher an seinem Arbeitsplatz in Mühlbach am Hochkönig (Pongau) aus noch unbekannter Ursache mit einer 20-jährigen österreichischen Arbeitskollegin in Streit, woraus sich eine tätliche Auseinandersetzung entwickelte.
Die Tat hat sich nach „Krone“-Informationen in einem Supermarkt ereignet. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Mann geriet derart in Rage, dass er die Frau zuerst körperlich attackierte und schließlich mit einem Teppichmesser am Körper verletzte. Einen einschreitenden Arbeitskollegen attackierte der Mann ebenso und verletzte ihn durch wiederholte Schläge.
Gleich zwei Beamte verletzt
Bei seiner Festnahme leistete der 23-Jährige derart heftigen Widerstand, dass er eine Polizistin und einen Polizisten verletzte. Die 20-Jährige wurde nach ihrer Erstversorgung ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Laut Polizei erlitt sie keine schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Motiv und Tathergang führt das Landeskriminalamt Salzburg.
