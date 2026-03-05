Emma Watson mit Milliardär aus Mexiko gesichtet!

Hat Emma Watson ihr Herz neu vergeben? Die „Harry Potter“-Schauspielerin sorgt derzeit mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Am Mittwoch (4. März) wurde die 35-Jährige Berichten zufolge gemeinsam mit dem mexikanischen Unternehmer und Milliardär Gonzalo Hevia Baillères auf einem Flughafen gesehen – und das offenbar nicht nur freundschaftlich.
Wie das US-Magazin „People“ berichtet, sollen die beiden dort einen zärtlichen Moment geteilt haben: Watson habe Baillères geküsst, bevor das Paar später zusammen in einem Restaurant zu Abend essen ging. Offiziell bestätigt ist die Beziehung zwar nicht – doch die Beobachtung heizt die Gerüchteküche ordentlich an.
Tatsächlich tauchten Watson und Baillères schon früher gemeinsam auf. Laut dem Magazin „Quién“ wurden die beiden Ende 2025 erstmals zusammen im Nobel-Skiort Courchevel in den französischen Alpen gesehen. Wenig später sollen sie auch in Punta Mita gesichtet worden sein – einer exklusiven Halbinsel rund 16 Kilometer nördlich von Puerto Vallarta an der mexikanischen Pazifikküste, die bei Prominenten und Superreichen als Luxus-Rückzugsort gilt.
Baillères ist KI-CEO
Baillères selbst stammt aus einer der wohlhabendsten Unternehmerfamilien Mexikos. Er wird mit der Grupo Bal in Verbindung gebracht, einem von Alberto Baillères gegründeten Mischkonzern mit Beteiligungen in den Bereichen Bergbau, Versicherungen, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Zum Firmenimperium gehört unter anderem auch die Luxuswarenhauskette El Palacio de Hierro. Laut „Cosmopolitan“ soll Baillères außerdem CEO des KI-Technologieunternehmens Lok sein.
Auch sein Privatleben stand in der Vergangenheit bereits im Rampenlicht. Laut „Remezcla“ wurde der Unternehmer von 2022 bis 2024 mit der mexikanischen Pop-Ikone und Schauspielerin Belinda in Verbindung gebracht, die unter anderem im Disney-Film „The Cheetah Girls 2“ mitspielte. Fans vermuteten sogar, dass ihr Song „Heterochromia“ aus dem Jahr 2025 eine versteckte Anspielung auf Baillères sein könnte. Der Titel bezieht sich auf eine seltene Besonderheit – zwei unterschiedlich gefärbte Augen -, die auch Baillères haben soll.
Immer wieder Gerüchte
Bevor nun Gerüchte über eine Romanze mit dem Milliardär aufkamen, wurde Watson zuletzt im Oktober 2025 mit dem Tech-Millionär Austin Kevitch sowie 2022 mit Brandon Green, dem Sohn des britischen Modeunternehmers Sir Philip Green, in Verbindung gebracht.
Emma Watson selbst wurde als Kind weltberühmt, als sie in den „Harry Potter“-Filmen die kluge Hermine Granger spielte. Neben ihrer Schauspielkarriere legte die Britin stets großen Wert auf ihre Ausbildung: Sie studierte Literatur an der Brown University in den USA und ist seit 2023 im Studiengang Creative Writing an der Universität Oxford eingeschrieben.
