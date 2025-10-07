Verdächtiger Ring: Emma Watson sorgt für Getuschel

Emma Watson verzaubert derzeit Paris – und sorgt für süße Gerüchte. Denn bei ihrem Auftritt bei der Fashion Show von Miu Miu schauten alle nur auf ein Detail ...
In einem braunen Wildledermantel und einem roséfarbenen Minikleid zog Emma Watson bei der Modenschau der Marke Miu Miu am Montag alle Blicke auf sich. Doch nicht nur der Look der 35-Jährigen sorgte für Gesprächsstoff, sondern auch ein besonderes Accessoire.
Watson ließ Vintagering funkeln
Denn an der linken Hand und funkelte ein auffälliger Ring. An jenem Finger, an den sich frau für gewöhnlich ein ganz besonderes Schmuckstück anstecken lässt. Weshalb aktuell auch die Gerüchteküche brodelt und alle Welt sich fragt: Ist Emma Watson etwa verlobt?
Denn dass es sich bei dem Vintage-Schmuckstück, das an die Form einer Blume erinnert, wohl um ein persönliches Kleinod handelt, das lässt die Tatsache erahnen, dass die Ex-„Harry Potter“-Darstellerin den Ring schon am Tag vor ihrem Besuch bei der Fashion Show getragen hatte. Und dann strahlte Watson während in Paris auch noch bis über beide Backen.
Mit Studienkollegen verlobt?
Die „Daily Mail“ jedenfalls munkelt, dass möglicherweise Watsons Freund Kieran Brown für das Strahlen der Schauspielerin – und den funkelnden (Verlobungs)Ring – verantwortlich sein könnte. Ihn soll die Britin während ihres Teilzeit-Masterstudiums im Kreativen Schreiben an der Universität Oxford, wo er gerade promoviert, kennengelernt haben.
Wie es heißt, seien Watson und Brown bereits seit mehr als einem Jahr liiert. Schon im letzten Jahr wurden die beiden von Paparazzi beim Busseln erwischt. Offiziell bestätigt hat der einstige Kinderstar seine Liebe allerdings noch nicht.
