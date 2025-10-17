Liebt Emma Watson etwa diesen Tech-Millionär?

Ob Watson und Kevitch nur gute Freunde sind, oder ob in Italien doch jede Menge „Amore“ im Spiel war, das ist nicht bekannt. Denn wie immer schweigt die Schauspielerin – und genießt viel lieber.

Watson reagierte auf Verlobungsgerüchte

Nur so viel ließ sie sich unlängst entlocken: Bei dem Ring, der bei ihrem Auftritt bei der Fashion Week in Paris für so viel Furore gesorgt hatte, handelt es sich nicht um DEN Ring. „Ich bin nicht verlobt“, plauderte sie wenig später in einem Interview aus.