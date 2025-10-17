Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Urlaub erwischt

Liebt Emma Watson etwa diesen Tech-Millionär?

Society International
17.10.2025 16:00
Emma Watson genoss mit einem Tech-Millionär das „Dolce Vita“ in Pisa – und sorgt damit für heiße ...
Emma Watson genoss mit einem Tech-Millionär das „Dolce Vita“ in Pisa – und sorgt damit für heiße Gerüchte.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Um das Liebesleben von Emma Watson gibt es derzeit viel Getuschel. Nachdem die Schauspielerin in Paris für Verlobungsgerüchte gesorgt hatte, wurde sie jetzt im Italien-Urlaub mit einem Tech-Millionär gesichtet. Ist ER etwa ihr neuer Lover?

0 Kommentare

Fotos einer gut gelaunten Emma Watson, die mit einem mysteriösen, gutaussehenden Mann in Pisa den weltberühmten Schiefen Turm besucht, sorgten jetzt für Liebes-Gerüchte rund um die Schauspielerin.

„Dolce Vita“ und jede Menge „Amore“?
Und die „Daily Mail“ zeigt nicht nur die Bilder, sondern lüftet auch gleich das Geheimnis, um wen es sich bei der Urlaubs-Begleitung der 35-jährigen „Harry Potter“-Darstellerin handelt: Wie es heißt, genoss Watson das „Dolce Vita“ mit niemand Geringerem als Austin Kevitch.

Und der ist längst kein Unbekannter: Kevitch ist nämlich nicht nur der Ex-Freund von Sängerin Camila Cabello, sondern obendrein ein rund fünf Millionen-Dollar reicher Tech-Magnat. Denn er ist CEO der Dating-App Lox Club.

Emma Watson sorgt erst für Verlobungs- und jetzt für Liebesgerüchte!
Emma Watson sorgt erst für Verlobungs- und jetzt für Liebesgerüchte!(Bild: AFP/JOHANNES EISELE)

Ob Watson und Kevitch nur gute Freunde sind, oder ob in Italien doch jede Menge „Amore“ im Spiel war, das ist nicht bekannt. Denn wie immer schweigt die Schauspielerin – und genießt viel lieber.

Watson reagierte auf Verlobungsgerüchte
Nur so viel ließ sie sich unlängst entlocken: Bei dem Ring, der bei ihrem Auftritt bei der Fashion Week in Paris für so viel Furore gesorgt hatte, handelt es sich nicht um DEN Ring. „Ich bin nicht verlobt“, plauderte sie wenig später in einem Interview aus. 

Lesen Sie auch:
„Harry Potter“-Star packt über Hollywood-Frust aus
Seit 2019 kein Film
Emma Watson schockt: „Job war seelenzerstörend“
23.09.2025
Fashion-Show-Hingucker
Verdächtiger Ring: Emma Watson sorgt für Getuschel
07.10.2025

Ihr Studienkollege Kieran Brown kann Watson den funkelnden Ring ohnehin nicht angesteckt haben. Denn wie mittlerweile gemunkelt wird, haben sich die beiden bereits Anfang des Jahres getrennt. Aber womöglich hat Watson ihr Herz ohnehin schon längst frisch vergeben ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Society International
Im Urlaub erwischt
Liebt Emma Watson etwa diesen Tech-Millionär?
„Er war ihre Welt“
Testament von Diane Keaton sorgt für Aufsehen
Wieder schwanger!
Sofia Richie Grainge: Baby Nr. 2 nach 17 Monaten!
Ex-Freund verhaftet
Model Pamela Genini mit 24 Messerstichen ermordet
Trauer und Bestürzung
Hinterseer: „White hat meine Karriere ermöglicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf