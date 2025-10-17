Liebt Emma Watson etwa diesen Tech-Millionär?

Um das Liebesleben von Emma Watson gibt es derzeit viel Getuschel. Nachdem die Schauspielerin in Paris für Verlobungsgerüchte gesorgt hatte, wurde sie jetzt im Italien-Urlaub mit einem Tech-Millionär gesichtet. Ist ER etwa ihr neuer Lover?
Fotos einer gut gelaunten Emma Watson, die mit einem mysteriösen, gutaussehenden Mann in Pisa den weltberühmten Schiefen Turm besucht, sorgten jetzt für Liebes-Gerüchte rund um die Schauspielerin.
„Dolce Vita“ und jede Menge „Amore“?
Und die „Daily Mail“ zeigt nicht nur die Bilder, sondern lüftet auch gleich das Geheimnis, um wen es sich bei der Urlaubs-Begleitung der 35-jährigen „Harry Potter“-Darstellerin handelt: Wie es heißt, genoss Watson das „Dolce Vita“ mit niemand Geringerem als Austin Kevitch.
Und der ist längst kein Unbekannter: Kevitch ist nämlich nicht nur der Ex-Freund von Sängerin Camila Cabello, sondern obendrein ein rund fünf Millionen-Dollar reicher Tech-Magnat. Denn er ist CEO der Dating-App Lox Club.
Ob Watson und Kevitch nur gute Freunde sind, oder ob in Italien doch jede Menge „Amore“ im Spiel war, das ist nicht bekannt. Denn wie immer schweigt die Schauspielerin – und genießt viel lieber.
Watson reagierte auf Verlobungsgerüchte
Nur so viel ließ sie sich unlängst entlocken: Bei dem Ring, der bei ihrem Auftritt bei der Fashion Week in Paris für so viel Furore gesorgt hatte, handelt es sich nicht um DEN Ring. „Ich bin nicht verlobt“, plauderte sie wenig später in einem Interview aus.
Ihr Studienkollege Kieran Brown kann Watson den funkelnden Ring ohnehin nicht angesteckt haben. Denn wie mittlerweile gemunkelt wird, haben sich die beiden bereits Anfang des Jahres getrennt. Aber womöglich hat Watson ihr Herz ohnehin schon längst frisch vergeben ...
