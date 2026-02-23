Marterbauer will Senkung diskutieren, wenn …

„Tabus auf Steuerseite brechen“

Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr sprach sich im Ö1-„Mittagsjournal“ auch einmal mehr für die Senkung der Lohnnebenkosten aus: „Wenn man Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen will und auch Anreize setzen möchte, damit mehr Menschen arbeiten, und damit mehr netto vom brutto haben, wäre das sehr wichtig.“ Die Gegenfinanzierung würde „man in einem großen Paket finden, wenn man will“, so Felbermayr. Er würde zumindest einen „realistischen Plan“ für die nächsten fünf Jahre – jedes Jahr ein Prozentpunkt weniger – begrüßen.