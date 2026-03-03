Wolves defeat Reds
Liverpool embarrassed by bottom-of-the-table team
The bottom team in the English Premier League defeated the reigning champions. Thanks to a goal in injury time, Wolverhampton Wanderers celebrated a 2-1 victory over Liverpool on Tuesday.
Liverpool suffered a 2-1 defeat at the hands of bottom-of-the-table Wolverhampton Wanderers in the English Premier League on Tuesday.
After Rodrigo Gomes gave the hosts a 1-0 lead in the 78th minute, Mohamed Salah equalized in the 83rd minute before Andre secured the Wolves' third win of the season in the 94th minute.
Battle for Champions League places
The Reds are currently in fifth place, which would be enough to qualify for the Champions League. However, Chelsea are only three points behind with a game in hand.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
