Wolverhampton gegen Liverpool ab 21.15 Uhr LIVE

Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App
„Stopplicht“-Kolumne
29. Spieltag in der Premier League: Schlusslicht Wolverhampton empfängt Titelverteidiger Liverpool. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21.15 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Mit 14 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer sind die Chancen auf den Klassenerhalt der Wanderers nur mehr theoretischer Natur, dennoch sollte Liverpool den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Tabellenführer Arsenal musste sich zuletzt mit einem Remis gegen den Letzten begnügen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.