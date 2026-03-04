Kartoffel-Gnocci aus Tüte schneiden schlecht ab

Pestizidrückstände lagen unter Höchstwerten

In insgesamt sechs der zwölf untersuchten Produkte wurden Pestizidrückstände nachgewiesen. Dabei wurden in einzelnen Proben Rückstände von Pflanzenschutzmitteln wie Propamocarb oder Pirimiphos-methyl festgestellt. In zwei Produkten – darunter einem Bio-Produkt – wurde außerdem Piperonylbutoxid (PBO) nachgewiesen. PBO ist kein eigenständiges Pestizid, sondern ein Wirkungsverstärker für Insektizide und im Rahmen der Bio-Produktion zulässig. Sämtliche gemessenen Pestizidrückstände lagen deutlich unter den gesetzlich festgelegten Höchstwerten. Auch das Schimmelpilzgift Deoxynivalenol (DON) wurde in drei Produkten nachgewiesen, ebenfalls in Konzentrationen weit unterhalb des geltenden Grenzwerts.