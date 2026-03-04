Kartoffel-Gnocci aus Tüte schneiden schlecht ab

Die AK Oberösterreich hat zwölf im Handel erhältliche Kartoffel-Gnocchi – darunter zehn konventionelle und zwei Bio-Produkte – auf Pestizidrückstände und Schimmelpilzgifte untersuchen lassen. Das Ergebnis zeigt: Nur drei Produkte der Supermarktkette Spar waren frei von nachweisbaren Schadstoffen.
In vier Proben konnte Chlorat nachgewiesen werden. Während die gemessenen Mengen in drei Fällen lediglich im Spurenbereich lagen, wurde bei den San Fabio Gnocchi di Patate von Penny ein deutlich erhöhter Wert festgestellt. Die gemessene Konzentration lag bei 0,40 Milligramm pro Kilogramm, so die Konsumentenschützer der AK OÖ:
13 Mal über dem zulässigen Höchstwert für frische Kartoffeln
Chlorat gelangt üblicherweise nicht durch Pflanzenschutzmittel in Lebensmittel, sondern entsteht als Nebenprodukt bei der Verwendung chlorhaltiger Desinfektionsmittel oder von Waschwasser im Produktionsprozess. Es kann die Jodaufnahme der Schilddrüse blockieren, die roten Blutkörperchen beeinträchtigen und bei langfristiger Aufnahme gesundheitliche Auswirkungen haben. Da Gnocchi zu einem großen Teil aus Kartoffeln bestehen, entspricht der festgestellte Wert – auf den Kartoffelanteil umgerechnet – einer Belastung, die rund 13 Mal über dem zulässigen Höchstwert für frische Kartoffeln liegt.
Was bedeutet das für Konsumenten?
Ein gelegentlicher Verzehr stellt nach aktuellem Wissensstand kein unmittelbares Gesundheitsrisiko dar. Bei regelmäßigem Konsum kann jedoch das tolerierbare tägliche Aufnahmelimit erreicht werden, insbesondere bei Kindern.
Pestizidrückstände lagen unter Höchstwerten
In insgesamt sechs der zwölf untersuchten Produkte wurden Pestizidrückstände nachgewiesen. Dabei wurden in einzelnen Proben Rückstände von Pflanzenschutzmitteln wie Propamocarb oder Pirimiphos-methyl festgestellt. In zwei Produkten – darunter einem Bio-Produkt – wurde außerdem Piperonylbutoxid (PBO) nachgewiesen. PBO ist kein eigenständiges Pestizid, sondern ein Wirkungsverstärker für Insektizide und im Rahmen der Bio-Produktion zulässig. Sämtliche gemessenen Pestizidrückstände lagen deutlich unter den gesetzlich festgelegten Höchstwerten. Auch das Schimmelpilzgift Deoxynivalenol (DON) wurde in drei Produkten nachgewiesen, ebenfalls in Konzentrationen weit unterhalb des geltenden Grenzwerts.
500 Gramm kosten bis zu 5,48 Euro
Die getesteten Produkte lagen preislich zwischen 0,99 und 5,48 Euro pro 500 Gramm. Die Chlorat-Überschreitung wurde im günstigsten Produkt gefunden.
