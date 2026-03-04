Niemand weiß, wer der tote Mann aus dem Fluss ist

Niemand weiß, wer der tote Mann aus der Pram ist. Sein Skelett war in der Vorwoche von Teenagern entdeckt worden. Mittlerweile steht fest, dass die Leiche mindestens eineinhalb bis zwei Jahre lang dort gelegen ist. Von Fremdverschulden wird freilich nicht ausgegangen.
Bei dem unbekannten Toten von St. Florian am Inn dürfte es sich laut Franz Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis, um einen etwa 20 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Wer er war, ist freilich ein großes Rätsel, denn es gibt keine passende Vermisstenmeldung.
Keine Identitätsnachweise gefunden
„Die Leiche war komplett skelettiert. Es wurden nur Gewandreste, Straßenschuhe und ein dunkelgrüner Rucksack gefunden, aber keine Personaldokumente“, sagt Staatsanwalt Zimmer. Weil St. Florian im Grenzgebiet liegt, könnte es sich bei der Leiche um einen Deutschen oder auch einen Migranten handeln.
Derzeit wird nicht von Fremdversuchen ausgegangen
Neben dem Skelett auf der kleinen Insel in der Pram war ein an einem Ast hängendes Seil entdeckt worden. Die Polizisten gehen davon aus, dass sich der Unbekannte möglicherweise dort erhängt haben könnte.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.