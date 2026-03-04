Niemand weiß, wer der tote Mann aus dem Fluss ist

Derzeit wird nicht von Fremdversuchen ausgegangen

Neben dem Skelett auf der kleinen Insel in der Pram war ein an einem Ast hängendes Seil entdeckt worden. Die Polizisten gehen davon aus, dass sich der Unbekannte möglicherweise dort erhängt haben könnte.



Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.