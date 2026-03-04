Vorteilswelt
Skelettfund

Niemand weiß, wer der tote Mann aus dem Fluss ist

Oberösterreich
04.03.2026 11:10
Die Staatsanwaltschaft Ried berichtet über die aktuellen Ermittlungsergebnisse in dem ...
Die Staatsanwaltschaft Ried berichtet über die aktuellen Ermittlungsergebnisse in dem mysteriösen Fall(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Niemand weiß, wer der tote Mann aus der Pram ist. Sein Skelett war in der Vorwoche von Teenagern entdeckt worden. Mittlerweile steht fest, dass die Leiche mindestens eineinhalb bis zwei Jahre lang dort gelegen ist. Von Fremdverschulden wird freilich nicht ausgegangen.

Bei dem unbekannten Toten von St. Florian am Inn dürfte es sich laut Franz Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis, um einen etwa 20 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Wer er war, ist freilich ein großes Rätsel, denn es gibt keine passende Vermisstenmeldung.

Keine Identitätsnachweise gefunden
„Die Leiche war komplett skelettiert. Es wurden nur Gewandreste, Straßenschuhe und ein dunkelgrüner Rucksack gefunden, aber keine Personaldokumente“, sagt Staatsanwalt Zimmer. Weil St. Florian im Grenzgebiet liegt, könnte es sich bei der Leiche um einen Deutschen oder auch einen Migranten handeln.

Derzeit wird nicht von Fremdversuchen ausgegangen
Neben dem Skelett auf der kleinen Insel in der Pram war ein an einem Ast hängendes Seil entdeckt worden. Die Polizisten gehen davon aus, dass sich der Unbekannte möglicherweise dort erhängt haben könnte. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Oberösterreich
04.03.2026 11:10
