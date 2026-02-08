Der Zweirad-Himmel ist das Limit für Niklas

Eine andere Welt

„Decathlon ist eine andere Welt. Wir haben einen riesigen Kader von begabten jungen Fahrern. Die Bedingungen und Möglichkeiten sind perfekt“, sagt Niklas, der sich seit Spätherbst penibel auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. „Jetzt geht es erst so richtig los. Es kann bei Niklas ganz weit nach oben gehen, er hat große Ziele und mit Gold in Skopje schon eines erreicht“, freut sich Vater und Manager Daniel Wiesmayr, der seinem Sohn immer zur Seite steht und ihm den Rücken für die mögliche große Karriere freihält.