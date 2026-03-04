„Wir machen uns Sorgen um Familien und Freunde“

Alle Leitungen gekappt

Eines aber steht über allem: „Wir machen uns alle sehr große Sorgen um unsere Familien und Freunde im Iran“, berichten alle drei. „Meine Eltern und Geschwister sind alle im Iran. Leider hat das Regime das Internet und alle Telefonleitungen gekappt, um Informationen über den Krieg zu zensieren. Ich habe seit Tagen nichts von ihnen gehört und mache mir große Sorgen. Nur wenige Menschen, die StarLink-Ausrüstung haben, können Nachrichten nach draußen schicken. Der Besitz dieser Geräte ist aber im Iran illegal und wird mit hohen Geldstrafen oder sechs Monaten Gefängnis bestraft“, bedauert die Mutter zweier Töchter. Ihretwegen ist sie mit ihrem Mann, einem Ingenieur, 2023 nach Österreich geflüchtet.