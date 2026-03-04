Steyr Automotive produziert jetzt wieder Lkw

Steyr Automotive des Investors Siegfried Wolf hat mit der Produktion von Lkw für den chinesischen Konzern Sinotruk begonnen. Am Dienstag lief der erste in Europa gefertigte Laster der Chinesen in Steyr vom Band. Zwischen 600 und 800 Stück dieselbetriebene und vollelektrische Modelle sollen heuer hergestellt werden.
Sinotruk mit Sitz in Jinan hat zuletzt 359.000 Nutzfahrzeuge, Busse und Spezialfahrzeuge im Jahr hergestellt. Mit dem Verkauf der in Steyr gefertigten Lkw wollen die Chinesen in den europäischen Markt einsteigen sowie im Mittleren Osten und in Nordafrika reüssieren, berichten die „OÖN“. Der Geschäftsführer von Steyr Automotive, Florian Mayrhofer, spricht von einer „Riesen-Perspektive“, das Werk komme wieder in die industrielle Fertigung von Lkw.
Von 2.000 auf 1.100 Mitarbeiter
Eigentümer Siegfried Wolf glaubt sogar, dass Steyr Automotive eine höhere Betriebsleistung als zu MAN-Zeiten und wieder mindestens 2.000 Mitarbeiter – so viele wie früher unter MAN – haben werde. Wolf hatte 2021 das MAN-Werk in Steyr übernommen, um es vor der vom deutschen Lkw-Bauer MAN geplanten Schließung zu retten. Die Kapazität in Steyr betrage aktuell bis zu 25.000 schwere Lkw pro Jahr im Zwei-Schicht-Betrieb. Laut Mayrhofer seien die Geschäftsbereiche Lackierung und Stapler stabil, im Sektor Aufbauten für Müllfahrzeuge werde expandiert. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von Anfang 2025 um 150 auf rund 1.100.
