Steyr Automotive produziert jetzt wieder Lkw

Von 2.000 auf 1.100 Mitarbeiter

Eigentümer Siegfried Wolf glaubt sogar, dass Steyr Automotive eine höhere Betriebsleistung als zu MAN-Zeiten und wieder mindestens 2.000 Mitarbeiter – so viele wie früher unter MAN – haben werde. Wolf hatte 2021 das MAN-Werk in Steyr übernommen, um es vor der vom deutschen Lkw-Bauer MAN geplanten Schließung zu retten. Die Kapazität in Steyr betrage aktuell bis zu 25.000 schwere Lkw pro Jahr im Zwei-Schicht-Betrieb. Laut Mayrhofer seien die Geschäftsbereiche Lackierung und Stapler stabil, im Sektor Aufbauten für Müllfahrzeuge werde expandiert. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von Anfang 2025 um 150 auf rund 1.100.